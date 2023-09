Quais os estados mais afetados?

A chegada do fim do inverno de 2023 será marcada por uma grande onda de calor que afetará diversas regiões do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem ultrapassar os 40ºC em algumas áreas do país. Neste artigo, vamos explorar quais são os estados mais afetados por essa onda de calor e como se preparar para enfrentar as altas temperaturas.

A onda de calor no Brasil

A onda de calor é um fenômeno meteorológico caracterizado por temperaturas extremamente altas em uma determinada região. No caso do Brasil, essa onda de calor está prevista para ocorrer na última semana do inverno de 2023, entre os dias 18 e 24 de setembro.

Segundo o Inmet, as temperaturas durante essa semana podem ficar até 5ºC acima da média, o que representa um risco alto para a saúde e o bem-estar das pessoas. Por isso, é importante tomar algumas precauções para se proteger do calor excessivo.

Estados mais afetados pela onda de calor

De acordo com o Inmet, os estados que serão mais afetados pela onda de calor são:

Pará: as partes sudoeste e sudeste do estado serão as mais afetadas. Tocantins: tanto a parte ocidental quanto a oriental do estado sofrerão com as altas temperaturas. Mato Grosso: as áreas nordeste, sudeste, sudoeste e norte do estado também serão afetadas. Goiás: as regiões central, sul, norte e noroeste do estado estarão sujeitas ao calor intenso. Mato Grosso do Sul: todo o estado será impactado pela onda de calor. São Paulo: todas as regiões do estado de São Paulo serão afetadas. Paraná: as regiões norte, noroeste, oriental, ocidental, oeste e área metropolitana de Curitiba serão as mais atingidas. Minas Gerais: a região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba sentirá os efeitos do calor intenso. Rio de Janeiro: a parte sul do estado também estará sujeita a altas temperaturas.

Temperaturas acima dos 40ºC

Algumas cidades específicas também enfrentarão temperaturas acima dos 40ºC durante a onda de calor. Por exemplo, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, prevê-se que a temperatura máxima possa atingir 43ºC nos dias 21 e 22 de setembro.



Outras regiões, mesmo não estando na lista dos estados mais afetados, também podem registrar temperaturas elevadas durante essa semana. É fundamental tomar cuidados especiais com a saúde nesses momentos, como manter-se hidratado, garantir uma boa circulação de ar em ambientes fechados e evitar exposição excessiva ao sol.

Cuidados especiais durante a onda de calor

Durante a onda de calor, é importante tomar algumas medidas para garantir o bem-estar e a saúde. Aqui estão algumas dicas:

Hidratação: beba bastante água ao longo do dia para evitar a desidratação. Ambientes fechados: mantenha uma boa circulação de ar nos ambientes, utilizando ventiladores ou ar-condicionado, se possível. Roupas leves: opte por roupas leves e frescas, que permitam a transpiração e evitem o acúmulo de calor. Proteção solar: use protetor solar e evite a exposição direta ao sol, principalmente nos horários de pico de calor. Alimentação leve: prefira refeições leves e frescas, como saladas, frutas e sucos naturais. Evite atividades físicas intensas: durante os dias mais quentes, é recomendado evitar exercícios físicos intensos ao ar livre.

A onda de calor que está prevista para atingir diversas regiões do Brasil demanda cuidados especiais com a saúde e o bem-estar. Os estados mais afetados serão o Pará, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Para enfrentar as altas temperaturas, é importante hidratar-se constantemente, manter uma boa circulação de ar em ambientes fechados e evitar exposição excessiva ao sol. Com esses cuidados, é possível passar por esse período de calor intenso com mais conforto e segurança.

Lembre-se sempre de seguir as recomendações das autoridades de saúde e meteorologia para se proteger adequadamente durante a onda de calor.