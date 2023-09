Quais os tipos de BIOMETRIA?

A biometria é uma tecnologia amplamente utilizada em sistemas de segurança e controle de acesso em diferentes setores, como edifícios, dispositivos móveis, sistemas bancários, votação eletrônica, entre outros. No entanto, ao implementar sistemas de biometria, é fundamental considerar questões de privacidade e segurança, uma vez que os dados biométricos são altamente sensíveis e podem ser alvo de ataques cibernéticos.

Segurança e controle de acesso

Um dos principais usos da biometria é no controle de acesso a edifícios, instalações e áreas restritas. Modalidades como impressões digitais, reconhecimento facial e íris são empregadas para garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso.

A utilização da biometria nesse contexto proporciona uma camada adicional de segurança, uma vez que as características biométricas são únicas para cada indivíduo. Isso reduz consideravelmente as chances de acesso não autorizado e impede a utilização de métodos fraudulentos, como cartões de acesso perdidos ou roubados.

Dispositivos móveis

Os smartphones e tablets modernos incorporam tecnologias biométricas para garantir o desbloqueio seguro e a autenticação do usuário. Através de leitores de impressão digital, reconhecimento facial ou scanners de íris, é possível garantir que apenas o proprietário legítimo do dispositivo tenha acesso aos dados armazenados nele.

Essa medida de segurança adicional oferecida pela biometria é especialmente importante em um mundo cada vez mais conectado, em que os dispositivos móveis são utilizados para acessar informações pessoais, realizar transações financeiras e até mesmo para autenticação em aplicativos e serviços online.

Sistemas bancários e financeiros

A biometria tem se mostrado extremamente útil na autenticação de transações bancárias, acesso a contas online e autorização de transações financeiras. Através do uso de características biométricas, como impressões digitais ou reconhecimento facial, é possível garantir a autenticidade do usuário e proteger suas informações financeiras.

Além disso, a utilização da biometria em sistemas bancários e financeiros contribui para a redução de fraudes, uma vez que os métodos tradicionais de autenticação, como senhas ou códigos de segurança, podem ser facilmente comprometidos por terceiros.

Governo e identificação

A biometria desempenha um papel fundamental na identificação e segurança em serviços governamentais. Um exemplo disso é o aplicativo gov.br, que exige chaves de segurança, privacidade e identificação para conceder acesso aos serviços oferecidos.

Além disso, a biometria é utilizada na confecção de documentos de identificação, como passaportes biométricos e carteiras de identidade. Essa medida visa melhorar a segurança e evitar fraudes, uma vez que as características biométricas são extremamente difíceis de serem falsificadas.

Saúde

Em ambientes de saúde, a biometria é utilizada para autenticação de médicos e profissionais da área, bem como para controlar o acesso a registros médicos eletrônicos e áreas sensíveis de hospitais. A utilização da biometria nesse contexto proporciona maior segurança e evita o acesso indevido a informações confidenciais dos pacientes.

Além disso, a autenticação biométrica contribui para a agilidade e eficiência nos processos de atendimento médico, uma vez que elimina a necessidade de autenticações manuais.

Votação Eletrônica

No Brasil, a urna eletrônica incorporou a biometria como uma medida adicional de segurança nas eleições. Através da autenticação biométrica, é possível garantir a autenticidade dos eleitores, reduzindo consideravelmente o risco de fraudes e tornando o processo eleitoral mais seguro e confiável.

Esses são apenas alguns exemplos das muitas áreas de aplicação da biometria. No entanto, é fundamental ressaltar a importância de abordar adequadamente as preocupações com privacidade e segurança dos dados biométricos ao implementar sistemas dessa natureza.





Fonte: Notícias Concursos