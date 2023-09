Quais são as dezenas mais sorteadas? Confira e aprenda a jogar

é uma das loterias mais populares do Brasil, oferecendo a chance de ganhar prêmios milionários. Se você está se sentindo com sorte e quer aumentar suas chances de ganhar R$ 55 milhões, você veio ao lugar certo!

Neste artigo, vamos mostrar como é possível apostar na Mega-Sena, além de apresentar as dezenas mais sorteadas.

Sorteio da Mega-Sena hoje (5)

O sorteio da Mega-Sena acontecerá hoje, dia 5 de agosto, no Espaço de Loterias da Caixa, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O evento terá início às 20 horas e será transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa e no canal oficial da Caixa no YouTube.

É importante ressaltar que você tem até uma hora antes do sorteio, ou seja, até as 19 horas pelo horário oficial de Brasília, para fazer a sua aposta. A modalidade simples da Mega-Sena permite escolher 6 números de um total de 60 disponíveis e custa R$ 5.

Você pode fazer o jogo da Mega-Sena de duas formas: pessoalmente, em uma agência lotérica, ou de forma online. Se optar pela segunda opção, você pode utilizar o aplicativo de loterias da Caixa, disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS, ou acessar o site oficial das Loterias da Caixa.

Porém, é importante destacar que, para apostar online, é necessário um investimento mínimo de R$ 30.

Quais são as dezenas mais sorteadas?

Ao longo da história da Mega-Sena, diversos números foram sorteados. No entanto, alguns deles se destacam por sua maior frequência e costumam ser selecionados com maior regularidade nos resultados finais. Confira a seguir quais são as dezenas mais sorteadas:

Dezena Frequência 10 304 vezes 53 302 vezes 5 289 vezes 37 283 vezes 34 e 33 281 vezes 23 280 vezes 4 278 vezes 44, 42 e 30 277 vezes 32, 35, 38 e 41 276 vezes 17 275 vezes

Agora que você já conhece as dezenas mais sorteadas, você pode levar essas informações em consideração na hora de escolher os números da sua aposta. Lembre-se de que a escolha dos números é aleatória, mas conhecer as estatísticas pode ser interessante para alguns jogadores.

Além disso, é fundamental ressaltar que a Mega-Sena é um jogo de sorte e não há garantias de vitória. A probabilidade de acertar as seis dezenas é de 1 em 50 milhões, aproximadamente. Portanto, jogue de forma consciente e responsável, não investindo mais do que pode perder.

Ademais, a Mega-Sena oferece a oportunidade de ganhar prêmios milionários, e conhecer as dezenas mais sorteadas pode aumentar suas chances de sucesso. Lembre-se de fazer sua aposta até uma hora antes do sorteio e escolha os números com base nas estatísticas apresentadas. Boa sorte e que os números estejam a seu favor!