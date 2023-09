Quais são os salários e as oportunidades para esta carreira no Brasil?

Dia 13 de setembro é comemorado o dia do Agrônomo. A data com celebração mundial serve para relembrar a importância deste profissional na promoção da agricultura sustentável, na segurança alimentar e no desenvolvimento econômico das áreas rurais.

Vale lembrar que outras atividades desempenhadas pelo agrônomo são:

Assessoria Técnica: Prestar consultoria e orientação técnica a agricultores e produtores rurais para melhorar a produtividade e a qualidade dos cultivos. Planejamento Agrícola: Planejar e desenvolver projetos agrícolas, definindo quais culturas serão plantadas, métodos de cultivo, uso de fertilizantes, irrigação e controle de pragas. Gestão de Propriedades Rurais: Gerenciar propriedades rurais, tomando decisões estratégicas sobre a produção, aquisição de equipamentos, contratação de mão de obra e gestão de recursos financeiros. Pesquisa e Desenvolvimento: Realizar pesquisas científicas para desenvolver novas técnicas agrícolas, melhoramento genético de culturas e estudos sobre práticas sustentáveis. Monitoramento de Cultivos: Acompanhar o crescimento e o desenvolvimento das culturas, identificando problemas e tomando medidas para prevenir doenças e pragas. Uso Sustentável de Recursos: Promover práticas agrícolas sustentáveis que visam a conservação do solo, da água e da biodiversidade. Extensão Rural: Trabalhar com comunidades rurais, fornecendo informações sobre práticas agrícolas e tecnologias, capacitando agricultores locais. Controle de Qualidade: Monitorar e garantir a qualidade dos produtos agrícolas, cumprindo regulamentos e normas de segurança alimentar. Agronomia Ambiental: Focar em questões ambientais relacionadas à agricultura, como preservação de ecossistemas, uso de recursos naturais de forma sustentável e mitigação dos impactos ambientais. Agronegócio: Atuar na gestão de empresas do setor agrícola, envolvendo aspectos comerciais, financeiros e estratégicos. Pesquisa de Mercado: Realizar estudos de mercado para avaliar a demanda por produtos agrícolas e identificar oportunidades de negócios. Ensino e Pesquisa: Trabalhar em instituições de ensino superior e pesquisa, lecionando disciplinas relacionadas à agronomia e conduzindo estudos acadêmicos.

Qual o salário do agrônomo no Brasil?

O dia do Agrônomo também serve para pensarmos na valorização do profissional. O salário de um agrônomo no Brasil varia significativamente de acordo com diversos fatores, como a região geográfica, o nível de experiência, o setor de atuação, a formação acadêmica, entre outros.

Em média, o salário está na faixa de R$ 4.000 a R$ 8.000 por mês para profissionais com experiência inicial.

Porém, posso aumenta este valor? Sim! Para isso, o profissional precisa se capacitar e estar sempre atualizado.

Fatores

Veja a seguir os fatores que influenciam no salário do agrônomo:

Experiência Profissional: Profissionais mais experientes tendem a receber salários mais altos do que aqueles que estão começando suas carreiras. Localização Geográfica: O custo de vida varia de acordo com a região do Brasil. Salários em áreas metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro, geralmente são mais altos do que em áreas rurais. Setor de Atuação: Agrônomos podem trabalhar em diferentes setores, como agricultura, agroindústria, consultoria, pesquisa, ensino, entre outros. Alguns setores oferecem salários mais competitivos do que outros. Formação Acadêmica: Ter especializações, mestrado ou doutorado em áreas relacionadas à agronomia pode aumentar o valor do salário. Tamanho da Empresa: O porte da empresa ou instituição empregadora também pode influenciar os salários. Grandes empresas ou instituições de pesquisa geralmente pagam salários mais altos. Responsabilidades: Agrônomos em posições de liderança, gerenciamento ou supervisão tendem a receber salários mais altos devido às maiores responsabilidades.

Áreas de atuação e concursos públicos

Os concursos públicos são alguns dos meios mais utilizados por aqueles que desejam solidificar a carreira. Além dos salários, a estabilidade é um dos motivos relatados pelos profissionais.

As áreas que atraem mais profissionais são:

Agricultura: Esta é a área mais tradicional da Agronomia, que envolve o cultivo de plantas para a produção de alimentos, fibras, medicamentos e outros produtos. Os agrônomos podem trabalhar em fazendas, propriedades rurais, cooperativas agrícolas e empresas do setor.

Esta é a área mais tradicional da Agronomia, que envolve o cultivo de plantas para a produção de alimentos, fibras, medicamentos e outros produtos. Os agrônomos podem trabalhar em fazendas, propriedades rurais, cooperativas agrícolas e empresas do setor. Agronegócio: Nesta área, os agrônomos atuam em aspectos relacionados à gestão de negócios agrícolas, como planejamento estratégico, análise de mercado, gestão financeira e logística.

Nesta área, os agrônomos atuam em aspectos relacionados à gestão de negócios agrícolas, como planejamento estratégico, análise de mercado, gestão financeira e logística. Agroecologia: Os agrônomos que se especializam em agroecologia trabalham na promoção de práticas agrícolas sustentáveis, que levam em consideração a conservação do meio ambiente e a produção de alimentos saudáveis.

Os agrônomos que se especializam em agroecologia trabalham na promoção de práticas agrícolas sustentáveis, que levam em consideração a conservação do meio ambiente e a produção de alimentos saudáveis. Agroindústria: Os agrônomos podem trabalhar em empresas de processamento de alimentos, ajudando a desenvolver novos produtos e a garantir a qualidade e segurança dos alimentos.

Os órgãos que mais atraem concurseiros na área de agronomia são: