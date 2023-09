Qual a importância da revisão para os vestibulares?

A revisão é uma técnica de estudos muito eficiente e que pode ser decisiva no processo de preparação dos estudantes para os vestibulares, principalmente nesta reta final em que as datas das prova estão se aproximando.

Dessa maneira, para que você consiga entender qual é a importância da revisão para os vestibulares e como essa técnica pode ser útil para você, o artigo de hoje separou um resumo completo para você. Vamos conferir!

Memorização dos tópicos estudados

A revisão é uma estratégia de estudos muito eficiente para memorizar os conteúdos estudados ao longo de um determinado período.

Todos nós sabemos que as provas dos mais variados vestibulares brasileiros exigem que os candidatos memorizem muitas informações e detalhes, uma vez que esses serão cobrados em questões de todas as matérias presentes nas provas.

Mas, é normal que você se esqueça de alguns tópicos que estudou, principalmente se o estudo foi há um longo tempo atrás. Dessa maneira, para evitar a diminuição do seu desempenho devido ao problema mencionado, é fundamental que você revise constantemente.

Ao revisar com frequência, você irá transformar os tópicos estudados em memória de longo prazo e, assim, irá se lembrar dos principais detalhes de cada tema no dia da sua prova.

Reforçar os tópicos estudados

Além de ajudar na memorização dos temas estudados, a revisão também pode ser fundamental para os estudantes que querem revisar os tópicos estudados, principalmente aqueles cobrados com mais frequência pelas provas.



Existem temas fundamentais dentro de cada disciplina que não podem ser deixados de lado pelos estudantes. Dessa forma, é muito importante que você use a revisão para reforçar esses assuntos.

Tenha em mente que, à medida que você revisa, você irá aprofundar a sua compreensão do assunto, conectando novas informações a conhecimentos pré-existentes. Com isso, será possível construir uma base sólida de conhecimento, que é essencial para responder com confiança as perguntas mais complexas que podem ser cobradas nos vestibulares.

Identificar os seus pontos fracos

A revisão também pode te ajudar a identificar as áreas em que você possui mais dificuldade, ou seja, os seus pontos fracos.

Muitos estudantes possuem dificuldade em identificar os tópicos em que possuem maior dificuldade, o que pode ser muito prejudicial para os vestibulares.

Por meio da identificação dessas lacunas nos seus estudos, você poderá voltar a estudar esses tópicos e compreendê-los corretamente antes da data da sua prova.

Dessa maneira, inserir diferente tipos de revisão com frequência no seu plano de estudos irá te ajudar a gerenciar seu tempo de estudo de forma mais eficiente, uma vez que você poderá estudar com mais ênfase as áreas que precisam de mais atenção, evitando o estudo exclusivo de tópicos que você já domina.

Pratique a sua memória

Revisar com frequência irá estimular a sua memória, tanto aquela de curto prazo como a memória de longo prazo. Isso acontece porque quando a informação é repetidamente lembrada, você pratica a sua memória, o que é fundamental para evocar o conhecimento durante o exame.

Além disso, essa prática contribui para uma melhor retenção de informações a longo prazo, que será muito útil para a realização da primeira e da segunda fase dos vestibulares.

Coloque o seu conhecimento em prática

Ao contrário do que muitos estudantes pensam, revisar um conteúdo que já foi estudado não precisa ser um processo passivo e repetitivo. Para revisar um tema, você pode também colocar o seu conhecimento em prática: é o caso da revisão feita através da resolução de exercícios ou de simulados, por exemplo.

Assim, você pode revisar para os mais variados vestibulares incluindo simulados e listas de exercícios no seu plano de estudos.