ANesta época do ano, há sempre alguns casos em que as pessoas se encontram marcando o momento importante errado na história do Estados Unidos da América.

Todos os anos, no dia 11 de setembro, os americanos e outras pessoas ao redor do mundo marcam os ataques terroristas de 11 de setembro com o Dia do Patriota..

Memorial do 11 de setembro é iluminado ao amanhecer em Nova YorkPA

Na verdade, este não é um feriado federal oficial, mas O Dia do Patriota é o dia usado todos os anos para lembrar as cerca de 3.000 pessoas que perderam a vida durante os ataques às Torres Gêmeas na cidade de Nova York em 2001..

Imediatamente após os ataques perpetrados por terroristas da Al-Qaeda, o Presidente George W. Bush anunciou um Dia Nacional de Oração e Memória pelas Vítimas dos Ataques Terroristas em 11 de setembro de 2001.

Qual é a diferença entre o Dia do Patriota e o Dia dos Patriotas?

Embora tenha um nome muito semelhante, o Dia dos Patriotas comemora eventos muito mais antigos na história dos Estados Unidos da América do que o 11 de setembro.

Existe para as pessoas relembrarem as batalhas de Lexington e Concord, que foram travadas perto de Boston em 1775. É realizada todos os anos na terceira segunda-feira de abril.

O Dia dos Patriotas é feriadoo que significa que os escritórios do governo estadual estão fechados e algumas escolas e empresas também estarão fechadas ao público.

A cidade de Boston, Massachusetts, comemora o Dia dos Patriotas todos os anos organizando a Maratona de Boston, uma maratona competitiva.

Um dos eventos ao vivo mais vistos na região da Nova Inglaterra, a maratona é também a maratona anual mais antiga do mundo, tendo começado em 1897.

O Dia do Patriota é um feriado?

Alguns querem que o Dia do Patriota também seja feriado. Em 2021, a então Assembleia Estadual Mike Lawler patrocinou legislação para tornar o 11 de setembro um feriado estadual, embora a medida não tenha conseguido obter apoio suficiente para ser aprovada.

“Milhares de famílias enfrentaram as repercussões daquele dia, especialmente as famílias daqueles que trabalharam incansavelmente na pilha, tentando encontrar sobreviventes e ajudando outras famílias a encontrar o encerramento”, disse Lawler em comunicado.