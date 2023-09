Ok, Kendall Jenner… COM O CABELO FLIP!!! Sim, você já sabe que são luzes, câmera, ação quando KJ está à vista, mas você tem o que é preciso para superar essas diferenças com essa supermodelo, que está pronta para lutar ?! Mesmo em um…





Fonte: TMZ

Todos os direitos de imagens e texto são da TMZ.