Qual é o melhor score para financiamento? Descubra agora

Você está pensando em financiar um imóvel, um carro ou outro bem? Então, você precisa saber qual é o melhor score para financiamento. O score é uma pontuação que indica o seu nível de confiança como pagador. Quanto maior a pontuação, maiores são as chances de conseguir um financiamento com juros baixos e condições favoráveis.

Mas como saber qual é o melhor score para financiamento? E como aumentar o seu score se ele estiver baixo? Neste post, vamos responder essas e outras perguntas sobre esse assunto. Acompanhe!

O que é o score de crédito?

O score de crédito é uma pontuação que varia de 0 a 1000 e que representa o seu histórico de pagamentos. Ele é calculado por empresas especializadas, como o Serasa e o SPC, com base em informações como:

Dados cadastrais;

Consultas de crédito;

Contas pagas em dia ou atrasadas;

Dívidas negativadas;

Relacionamento com bancos e instituições financeiras.

Ele é usado pelas empresas que oferecem crédito, como bancos, financeiras e lojas, para avaliar o risco de inadimplência de cada cliente. Assim, elas podem definir se aprovam ou não o financiamento, qual o valor, o prazo e a taxa de juros.

Qual é o melhor score para financiamento?

Não há uma resposta única para essa pergunta, pois cada empresa tem seus próprios critérios e políticas de crédito. No entanto, de forma geral, podemos dizer que o score de crédito se divide em três faixas:



Você também pode gostar:

Baixo: de 0 a 300 pontos;

de 0 a 300 pontos; Médio: de 301 a 700 pontos;

de 301 a 700 pontos; Alto: de 701 a 1000 pontos.

Quanto mais alto for o seu score, maiores são as chances de você conseguir um financiamento com melhores condições. Por outro lado, quanto mais baixo for o seu score, menores são as chances de você conseguir um financiamento ou ter que pagar juros mais altos.

Portanto, o melhor score para financiamento é aquele que está na faixa alta, ou seja, acima de 700 pontos. Mas isso não significa que você não possa conseguir um financiamento com um score menor. Tudo vai depender da análise da empresa que você escolher.

Como aumentar a pontuação score?

Se o seu score está baixo ou médio e quer aumentá-lo para conseguir um financiamento mais vantajoso, saiba que isso é possível. Mas não existe uma fórmula mágica ou uma solução rápida. Por isso, é necessário ter paciência e disciplina para melhorar o histórico de pagamentos. A seguir, veja algumas dicas:

Pague suas contas em dia ou antecipadamente;

Renegocie suas dívidas atrasadas e quite-as o quanto antes;

Mantenha seus dados cadastrais atualizados nas empresas de crédito;

Faça um cadastro positivo na Serasa e no SPC;

Evite fazer muitas consultas de crédito em um curto período;

Tenha um bom relacionamento com seu banco e outras instituições financeiras;

Use o crédito com responsabilidade e moderação.

Seguindo essas dicas, você pode aumentar o seu score gradativamente e demonstrar que é um bom pagador. Assim, poderá ter mais chances de conseguir um financiamento com juros menores e prazos maiores.

Como consultar?

É possível consultar o score de crédito gratuitamente nos sites dos principais birôs de crédito do Brasil. A seguir, confira o passo a passo para fazer a consulta na Serasa, uma das maiores instituições de análise de crédito do país:

Em primeiro lugar, acesse o site do Serasa Score ou baixe o aplicativo no celular; A seguir, clique no botão “Consulte agora” e informe o seu CPF e senha. Caso não tenha cadastro, preencha o formulário com os seus dados pessoais e crie uma senha; Depois de logado, o seu Serasa Score será exibido na tela. Assim, será possível ver os detalhes da pontuação.

O consumidor pode consultar o score de crédito gratuitamente na Serasa. Além disso, o acesso é ilimitado, de forma a ser possível consultar quantas vezes forem necessárias.