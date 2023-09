Qual é o teto real para os búfalos do Colorado de Deion Sanders? Aqui estão as chaves para seu sucesso

BAcredite no hype. Deion Sanders‘ estreia como Colorado treinador foi considerado um grande negócio, mas havia muito ceticismo sobre o quão bom o Búfalos poderia ser depois de uma reforma de escalação sem precedentes em Boulder.

“Dissemos que íamos. Você pensou que estávamos brincando. Guardamos os recibos”, disse Sanders depois que o Colorado derrotou o número 17 do TCU no sábado, em um desempenho que superou até as expectativas mais elevadas.

O time com quase 90 novos jogadores venceu o time que disputou o campeonato nacional na temporada passada.

Por onde começar?

Filho de Sanders, Ela portaestabeleceu um recorde escolar com passes de 510 jardas em seu primeiro grande jogo de futebol americano universitário, após se transferir com seu pai do estado de Jackson.

Recebedor/cornerback Travis Caçador fez 129 snaps e 11 recepções para 119 jardas, mas sua melhor e maior jogada foi uma interceptação com o TCU na zona vermelha.

“Não, não estou cansado, estou pronto para voltar”, disse Hunter, que vestiu uma camiseta com a imagem de seu treinador no Hall da Fama durante o pós-jogo.

Calouro Dylan Edwardsde quem o treinador Prime atraiu Nossa Senhorateve 159 jardas de scrimmage em 11 toques e marcou quatro touchdowns, incluindo o vencedor no final do quarto período.

O Colorado teve uma seqüência de 27 derrotas consecutivas contra times classificados fora de casa.

E quando acabou, Sanders chamou a atenção dos que duvidavam.

Ele perguntou a um repórter: “Você acredita agora? Eu li aquela besteira que você escreveu. Você acredita?”

É apenas um jogo, mas é difícil não acreditar que o Colorado será divertido e relevante e que Sanders fez um ótimo trabalho não apenas reconstruindo um elenco quase do zero, mas também preparando-o para jogar. Futebol Power Five.

O coordenador ofensivo Sean Lewis, que deixou o cargo de treinador principal na Kent State para se juntar à equipe de Sanders, parece ter sido uma contratação particularmente boa.

Na próxima semana, o Colorado joga seu primeiro jogo em casa contra o Nebraska, outro time com um novo treinador muito alardeado, mas que vem de uma estreia bem diferente.

Os Cornhuskers perderam em Matt Rhule em Minnesota em um field goal walk-off na quinta-feira.

Folsom Field deve estar em frenesi pela renovação da antiga rivalidade dos Oito Grandes.

Então, qual é o teto para os Buffs?

A defesa deixou muito a desejar contra o TCU e o ataque provavelmente precisará correr melhor a bola para tirar um pouco da pressão de Shedeur Sanders. Mas isso faz com que o Colorado pareça muitos times do Pac-12 nesta temporada.

E Hunter jogando 120 partidas por jogo parece insustentável.

Mas adicione uma equipe explosiva da CU a uma liga que também inclui o número 6 da USC e o vencedor do Heisman Calebe Williams; Nº 10 Washington e Michael Penix Jr.; e o 15º Oregon e Bo Nix – junto com o 14º Utah e o 18º Oregon State – e o Pac-12 ficou ainda mais emocionante.

Se você já está um pouco cansado do Coach Prime, esteja preparado: você verá muitos CU em setembro.

A Fox está dando à estreia em casa da próxima semana o tratamento Big Noon novamente. É um início local às 10h.

Depois de enfrentar o rival Colorado State na semana seguinte, os Buffaloes encerram setembro com jogos consecutivos contra Oregon e USC.

Você tem nossa atenção, Treinador Prime.