qual o maior valor pago no sorteio?

No próximo sábado, dia 9 de setembro, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio especial da Lotofácil da Independência, com um prêmio de R$ 200 milhões para os apostadores que acertarem as quinze dezenas sorteadas no globo.

O concurso especial em homenagem a Independência do Brasil está em vigor desde 2012, quando 14 apostadores dividiram a bolada de R$ 43.014.185,06 milhões. Na extração de 2023, o montante promete ser o maior da categoria. Portanto, confira o ranking das dez maiores premiações

Lotofácil da Independência – Ranking

2022 – R$ 177.603.778,90 2021 – R$ 159.137.704,35 2020 – R$ 124.999.910,00 2019 – R$ 99.487.428,15 2018 – R$ 91.702.300,80 2015 – R$ 89.610.756,66 2017 – R$ 88.583.865,00 2016 – R$ 82.275.069,40 2014 – R$ 78.303.936,11 2013 – R$ 73.094.415,90

Quando é o sorteio da Lotofácil da Independência 2023?

O sorteio do concurso especial 2900 da Lotofácil da Independência será no dia 9 de setembro, próximo sábado, às 20h. O resultado terá exibição ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo. Porém, os apostadores só podem realizar suas fezinhas até às 19h do dia.

Lotofácil da Independência não acumula

Por se tratar de um concurso especial, similar ao da Mega da Virada, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Ou seja, caso nenhuma aposta acerte as 15 dezenas sorteadas no globo, o montante passa para os jogadores que acertarem 14 dezenas, e assim sucessivamente, até sair um vencedor.

Vendas e valor da aposta da Lotofácil da Independência



Você também pode gostar:

As vendas paralelas para o concurso iniciaram no dia 30 de julho, já as vendas exclusivas começaram no dia 26 de agosto. O valor da aposta simples é R$ 3,00, que dá direito a 15 palpites dos 25 disponíveis no bilhete. Caso o jogador queira, pode aumentar o número de marcações e pagar conforme o valor estabelecido pela Caixa.

Valores

15 números – R$ 3,00

16 números – R$ 48,00

17 números – R$ 408,00

18 números – R$ 2.448,00

19 números – R$ 11.628,00

20 números – R$ 46.512,00

Como apostar na Lotofácil da Independência?

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30,00. Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

No site da Loterias Online é possível adquirir um combo de dez jogos no valor de R$ 30,00. Os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema, mas antes de efetuar o pagamento, é permitido visualizar a numeração selecionada.

Bolão da Lotofácil da Independência

Os Bolões da Caixa são alternativas para os apostadores realizarem apostas em conjunto e aumentarem a probabilidade de ganhar. No entanto, na lotofácil, o bolão tem o preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. Portanto, é permitido realizar um bolão com no mínimo 2 máximo 100 cotas, dependendo da quantidade de números selecionados.