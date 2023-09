Muitas pessoas se perguntam qual o valor do Bolsa Família para quem não tem filho, uma vez que, até pouco tempo, ainda se acreditava na ideia de que apenas famílias com crianças é que têm o direito de receber o benefício.

Porém, a verdade é que qualquer núcleo familiar, com ou sem criança, que atenda aos requisitos do programa poderá receber o valor mensal. O que pode mudar, nesses casos, é o valor que será pago em cada circunstância.

Isso porque, além do valor base que é pago para todas as famílias, de forma igualitária, há ainda os chamados “pagamentos extras” que variam de caso a caso.

Para entender melhor esse assunto, acompanhe este texto e tire as suas dúvidas.

Qual o valor do Bolsa Família para quem não tem filho?

Antes de qualquer coisa, é importante deixarmos claro que não existe um valor único quando o assunto é qual o valor do Bolsa Família para quem não tem filho.

Isso decorre do fato de que cada situação pode contar ainda com pagamentos extras, como no caso de haver uma gestante morando na mesma casa, ou mesmo um adolescente que, embora não seja filho, seja um irmão do titular.

Para entender melhor, confira como é feito o pagamento:



R$ 150 extra para cada criança de 0 a 6 anos;

Pagamento de R$ 50 extra para cada criança e adolescente entre 7 e 18 anos;

R$ 50 para gestantes e lactantes;

R$ 142 por pessoa. Se a quantidade de membros da família for quatro ou menor que quatro, o valor pago mínimo será de R$ 600. Agora, famílias com cinco ou mais pessoas, terão o pagamento de R$ 142 por membro, recebendo proporcionalmente.

Agora, para ilustrar qual o valor do Bolsa Família para quem não tem filho, podemos imaginar a situação em que cinco adultos moram em uma mesma casa. Nessa situação, não há nenhum adolescente e nenhuma criança. Também não há nenhuma gestante morando na mesma casa.

Consequentemente, a conta é a seguinte:

5 x 142, resultando em R$ 710 de valor pago todos os meses.

Perceba que não existe um valor fixo pago às famílias, e que tudo depende da configuração familiar. Porém, lembre-se de que famílias com menos membros, que também não têm crianças, adolescentes ou gestantes, receberão sempre a parcela mínima mensal de R$ 600.

Dito de outra forma, o valor do Bolsa Família para quem não tem filho é de, no mínimo, R$ 600, mas pode variar para mais, de acordo com as regras de pagamento que mencionamos logo acima.

Portanto, o melhor caminho para saber quanto você terá direito de receber é fazendo o seu cadastro no CadÚnico, levando os seus documentos atualizados e de toda a sua família. Assim, será possível compreender melhor a sua situação e, consequentemente, ter mais clareza do valor que será pago no seu caso.

Lembrando que independentemente da configuração familiar, é importante que todas as regras do programa sejam atendidas para poder receber o valor mensalmente. E isso vale tanto para quem tem filho quanto para quem não tem.