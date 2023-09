Qual quarterback veterano da NFL recusou a oferta do New York Jets após a lesão de Aaron Rodgers?

Chade elaantigo NFL quarterback, revelou recentemente que recusou a oportunidade de se juntar ao Jatos de Nova York depois Aaron Rodgers sofreu uma lesão no final da temporada. Apesar dos Jets serem um possível candidato ao Super Bowl, Henne decidiu recusar o acordo.

“Eu os desliguei pelos motivos certos”, disse Henne em entrevista ao Esportes ilustrados. “Eu não queria voltar e colocar meu corpo nisso.”

Delaque se aposentou no início deste ano após o Chefes de Kansas City‘Vitória no Super Bowl, passou 15 temporadas na liga e foi titular em 54 jogos no total. Ele jogou pelo Miami Dolphins, Jacksonville Jaguars e Chiefsganhando dois Super Bowls com este último.

Embora Henne pudesse ter sido uma valiosa presença veterana para o jovem quarterback dos Jets Zach Wilsonele optou por priorizar sua saúde e bem-estar em vez da oportunidade de disputar um campeonato.

Wilson, que completou 54,2% de seus passes para 310 jardas, dois touchdowns e quatro interceptações em dois jogos nesta temporada, enfrentará o Patriotas da Nova Inglaterra em seu próximo jogo.

Henne prioriza sua saúde

A decisão tomada por Dela priorizar sua saúde e bem-estar não é incomum entre os jogadores da NFL. Com as exigências físicas do esporte e o risco de lesões, muitos jogadores optam por se aposentar mais cedo ou recusar ofertas para continuar jogando.

Na verdade, a decisão de Henne de se aposentar no início deste ano foi recebida com elogios e admiração por parte de seus ex-companheiros de equipe e treinadores.

“Chad era um jogador incrível e uma pessoa ainda melhor”, disse Chefes treinador principal Andy Reid em um comunicado após a aposentadoria de Henne. “Ele foi um líder dentro e fora de campo e teve um impacto significativo em nossa equipe.”

Embora possa ser decepcionante para os torcedores dos Jets perder a oportunidade de ter Henne como parte de seu time, sua decisão serve como um lembrete de que às vezes o mais importante é priorizar a saúde e o bem-estar.