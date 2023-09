Qualificações de crédito fiscal ERTC: Quem não é elegível para este crédito fiscal?

Os créditos fiscais são um dos elementos mais complicados de qualquer declaração fiscal e para aqueles que possuem ações em empresas, vale a pena fazer algumas pesquisas importantes.

Existem muitos tipos de crédito fiscal ou aumento da previdência social e um deles é o Crédito Fiscal de Retenção de Funcionários (ERTC)que ajudou muitos empresários.

Ao contrário de um empréstimo, o ERTC é um desconto que não precisa ser reembolsado.

Deve-se lembrar, porém, que existem limites neste programa para empresários majoritários e seus familiares.

Um proprietário majoritário é definido como qualquer indivíduo ou empresa que possui ou controla mais da metade das ações de uma empresa.

Conforme Crédito de retenção de funcionários De acordo com as diretrizes, os salários pagos a indivíduos que possuem mais de 50% do negócio geralmente não são considerados qualificados para consideração de crédito.

Na mesma linha, os salários pagos a determinados membros da família do proprietário majoritário geralmente não são qualificados.

O IRS considera esses membros da família proprietários construtivos do negócio e desqualifica seus salários como se eles próprios fossem proprietários.

Considerados membros da família

O IRS define indivíduos relacionados como o seguinte: