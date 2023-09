Quando a isenção de compras internacionais de até US$ 50 chegará ao fim?

href=”https://noticiasconcursos.com.br/shein-shopee-e-aliexpress-este-e-o-tipo-de-fraude-que-levou-governo-a-taxar-compras-internacionais/”>compras internacionais têm se tornado cada vez mais comuns nos dias de hoje, com consumidores em todo o mundo aproveitando as facilidades oferecidas pela internet para adquirir produtos de outros países. No entanto, um dos aspectos mais atrativos desse tipo de compra é a isenção de impostos para valores abaixo de US$50.

A isenção atualmente

No Brasil, a alíquota do imposto de importação é de 60%. No entanto, existe uma isenção para compras internacionais de até US$50 em plataformas que foram habilitadas no programa da Receita Federal, conhecido como Remessa Conforme. Essa isenção tem sido um atrativo para muitos consumidores, que aproveitam a oportunidade para adquirir produtos com preços mais competitivos.

A posição do Ministério da Fazenda

Nesta quarta-feira (20), o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que não há previsão de revisão da alíquota zero do imposto de importação para compras internacionais de até US$50. Durigan participou de um evento sobre a tributação do comércio eletrônico e destacou que a isenção para compras de até US$50 faz parte do programa Remessa Conforme, que busca convidar empresas a aderirem e zera a alíquota federal.

Durigan ressaltou que a cobrança uniforme de 17% de alíquota do ICMS, um tributo estadual, é necessária para garantir a isonomia tributária. Segundo ele, a revisão da alíquota zero só será feita após um diálogo com empresas, varejistas e uma análise da falta de isonomia tributária. O Ministério da Fazenda busca promover a concorrência e garantir um ambiente mais justo para o comércio eletrônico.

A repercussão nas redes sociais

Apesar da posição do Ministério da Fazenda, Durigan destacou que muitas pessoas têm interpretado erroneamente a situação e acreditam que há uma taxação em compras internacionais. Ele frisou que o programa Remessa Conforme convida as empresas a aderirem e zera a alíquota federal para compras de até US$50. No entanto, há uma cobrança uniforme de 17% de alíquota do ICMS sobre essas compras.

Essa interpretação equivocada tem gerado uma repercussão negativa nas redes sociais, com muitos consumidores expressando insatisfação com a possibilidade de taxação em suas compras internacionais. No entanto, é importante esclarecer que a isenção para compras de até US$50 continua em vigor e não há previsão de seu fim.

O programa Remessa Conforme

O programa Remessa Conforme, da Receita Federal, tem como objetivo garantir uma maior transparência e controle sobre as operações de comércio eletrônico internacional. Ele busca coibir a sonegação fiscal e garantir uma concorrência mais justa entre os diferentes atores do mercado.

Com a adesão ao programa, as empresas participantes têm isenção do imposto de importação para compras internacionais de até US$50. No entanto, é importante destacar que há uma cobrança uniforme de 17% de alíquota do ICMS sobre essas compras. Essa cobrança é necessária para garantir a arrecadação dos estados e a isonomia tributária.

O posicionamento da Shein

Recentemente, a varejista chinesa Shein anunciou que vai isentar seus clientes da taxa do ICMS em compras de até US$50. Essa decisão foi tomada após a empresa aderir ao programa Remessa Conforme da Receita Federal. A Shein, que é uma das principais varejistas de moda online, pretende manter o poder de compra dos clientes e subsidiar o imposto estadual.

Essa iniciativa da Shein mostra o compromisso da empresa em atender às demandas dos consumidores brasileiros e oferecer uma experiência de compra mais vantajosa. A isenção do ICMS em compras de até US$50 é uma medida que certamente será bem recebida pelos clientes da varejista.

O futuro da isenção para compras internacionais de até US$50

Apesar das discussões em torno da isenção para compras internacionais de até US$50, é importante destacar que não há previsão para o fim dessa isenção. O Ministério da Fazenda reforçou o compromisso em dialogar com empresas, varejistas e verificar a falta de isonomia tributária antes de promover qualquer revisão na alíquota zero do imposto de importação.

No entanto, é fundamental que os consumidores estejam atentos às mudanças nas políticas de importação e acompanhem as atualizações sobre o programa Remessa Conforme. Essas informações podem ser obtidas por meio dos canais oficiais do Ministério da Fazenda e da Receita Federal.

Atrativo para os consumidores

A isenção para compras internacionais de até US$50 tem sido um atrativo para muitos consumidores brasileiros que desejam adquirir produtos de outros países. Apesar das discussões em torno desse tema, não há previsão para o fim dessa isenção. O programa Remessa Conforme, da Receita Federal, busca garantir uma concorrência mais justa e uma maior transparência nas operações de comércio eletrônico internacional.

É importante que os consumidores estejam informados sobre as políticas de importação e acompanhem as atualizações sobre o tema. A isenção para compras de até US$50 continua em vigor, mas é fundamental estar atento às possíveis mudanças futuras.