Quando foi a última vez que a Red Bull ficou fora do Q3 na qualificação?

Max Verstappen e Sergio Perez estão ambos fora do top 10 do Grande Prêmio de Cingapura de 2023. Fazendo esta primeira vez da Red Bull em Esta é a primeira vez em 5 anos desde que os carros da equipe ficaram fora do Q3 na qualificação de Fórmula 1.

O Grande Prêmio de Cingapura 2023 encerrou uma longa sequência da equipe de energéticos, onde Max Verstappen (11º) e Sergio Perez (13º) não conseguiram brigar pela Pole Position. Teríamos que voltar ao Grande Prêmio da Rússia de 2018, quando ‘Mad Max’ e Daniel Ricciardo não acessaram o Q3; e desde então já se passaram 101 corridas para podermos vê-lo novamente.

Quatro anos, 11 meses e 15 dias depois, um carro da Red Bull não chegou ao Q3; o que agrava os pesadelos de Checo Perez, pois é a sétima vez, em 15, que não o consegue fazer na temporada de 2023.

Outros fatos da qualificação para o GP de Cingapura 2023