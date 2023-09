Saber quando libera a consulta do 5º lote de imposto de renda é o desejo de muitos contribuintes que ainda não tiveram seus depósitos efetuados pela Receita Federal. Além disso, esse lote de pagamentos marca o fim do período de restituições para 2023.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba tudo o que precisa sobre o 5° e último lote de restituição e quando será a liberação.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Quando libera a consulta do 5º lote de imposto de renda?

A Receita Federal irá realizar a disponibilização da consulta para os contribuintes verificarem se terão valores de restituição de imposto de renda para receber a partir de 22 de setembro. Desse modo, como nos outros 4 lotes que já foram finalizados, os cidadãos poderão realizar a consulta no site oficial da autarquia.

Além disso, será necessário acessar o portal e inserir as informações pessoais, como CPF e data de nascimento, para ter acesso à consulta.

Contudo, é importante lembrar que a consulta só estará disponível a partir dessa data, por isso, é necessário estar atento ao calendário.

Veja o que fazer se sua restituição estiver no 5º lote

Se, ao realizar a consulta, você verificar que tem valores a receber no 5° lote, é hora de se preparar para o pagamento.



Você também pode gostar:

Segundo o calendário do IR 2023, a previsão é que haja a liberação do dinheiro no dia 29 de setembro.

Desse modo, certifique-se de que seus dados bancários estejam corretos para evitar problemas no recebimento.

Contudo, se os seus dados bancários sofreram alguma alteração desde a declaração do Imposto de Renda, é possível corrigi-las pelo próprio site da autarquia.

Quem tem prioridade no recebimento?

Conforme as regras que a Receita Federal estabeleceu para a restituição do IR 2023, têm prioridade no recebimento:

Idosos;

Pessoas com deficiência física ou mental e;

Contribuintes com doenças graves.

Além disso, os cidadãos que entregaram suas declarações mais cedo e os que optaram pelo recebimento via PIX também têm prioridade.

Portanto, se você se encaixa em algum desses critérios e ainda não recebeu os devidos valores, é necessário entrar em contato com a RF para entender os motivos pelos quais sua restituição ainda não está disponível.

O que fazer se a declaração estiver na malha fina?

No entanto, se a consulta indicar que sua restituição está na malha fina, isto é, retida para uma análise mais detalhada, é provável que você precise prestar esclarecimentos adicionais à Receita Federal.

Nesse caso, é importante entrar em contato com o órgão o mais breve possível para entender a situação e fornecer os documentos ou informações adicionais. Isso porque, somente após essa análise é que a autarquia libera a restituição.

Qual é o prazo para receber a restituição?

Segundo o calendário oficial que a Receita Federal divulgou, o prazo para o pagamento da restituição do 5° lote é até o dia 29 de setembro.

Porém, caso os contribuintes não cumpram esse prazo, é recomendável entrar em contato com a Receita para verificar a situação e obter mais informações sobre o pagamento.

É possível antecipar o recebimento da restituição?

Antecipar o recebimento da restituição do Imposto de Renda não é possível, uma vez que é a autarquia que realiza a liberação desses valores de forma única e exclusiva.

Sendo assim, é importante aguardar o prazo e verificar regularmente a consulta para saber a data exata em que o pagamento estará disponível.

O que fazer se a Receita Federal não depositar a restituição?

Caso a data de pagamento chegue e a Receita Federal não realize o depósito da restituição em sua conta bancária, é importante entrar em contato com o órgão para investigar a situação. Isso ocorre porque pode haver algum problema com seus dados bancários ou alguma pendência que precise de regularização antes do pagamento.

Posso receber a restituição em conjunto com outra pessoa?

A resposta para essa pergunta é sim, é possível receber a restituição em conjunto com outra pessoa.

No entanto, é necessário informar corretamente esses dados na declaração do IR.

Desse modo, a Receita deposita os valores na conta que o contribuinte responsável indicou pela declaração e cabe a essa pessoa realizar a divisão correta dos valores entre os beneficiários.

Por fim, lembre-se de que é importante conferir regularmente a consulta e manter seus dados bancários atualizados para garantir o recebimento da restituição sem contratempos.

Agora que você já sabe quando libera a consulta do 5° lote de imposto de renda, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!