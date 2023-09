Quando será a estreia de NEYMAR no Al-Hilal?

O mundo do futebol está ansioso pela estreia de Neymar, o talentoso atacante, pelo Al-Hilal. De acordo com o UOL, Neymar vinha treinando normalmente durante a semana. Mesmo assim, o treinador optou por preservar o jogador devido a uma lesão na coxa esquerda.

"O jogador não ficará nem no banco de reservas."

A polêmica convocação para Seleção Brasileira

No dia 19 de agosto, Jorge Jesus, outro nome de peso no futebol, criticou a convocação de Neymar para a seleção brasileira, afirmando que o atacante não teria condições de jogo.

Esta convocação foi feita por Fernando Diniz, gerando uma divergência de opiniões. A CBF, no entanto, discordou de Jesus e afirmou que está monitorando a situação física do atleta.

Jogos confirmados

A princípio, Neymar está confirmado para as partidas do Brasil contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro.

Brasil x Bolívia – 8 de setembro Brasil x Peru – 12 de setembro

O futuro de Neymar com o Al-Hilal

Com o Al Hilal, Neymar ainda não tem uma data confirmada para sua estreia. O mundo do futebol aguarda ansiosamente por este momento.

Neymar é, sem dúvida, um dos maiores nomes do futebol atual. Sua estreia pelo Al Hilal é um evento muito aguardado, tanto pelos fãs do jogador quanto pelos amantes do futebol. Continuaremos acompanhando a situação de perto e traremos mais informações assim que estiverem disponíveis.



