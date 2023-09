Quando serão as provas para o concurso da Câmara dos Deputados?

Muito se especula quando serão as provas do concurso da Câmara dos Deputados? Antes de mais nada, é importante destacar que as inscrições estão abertas.

Ao todo são 140 vagas para a carreira de Analista Legislativo em diversas especialidades. Os interessados poderão se inscrever até 4 de outubro, no site da banca organizadora, FGV. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 95,00 a R$ 120,00.

Quando e como serão as provas do concurso da Câmara dos Deputados?

De acordo com o edital, as provas estão marcadas para 03 e 10 de dezembro. Veja a seguir a distribuição:

Área de Consultoria ( 3 e 10/12 ): a) no período da manhã, das 8h até 12h: Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais; b) no período da tarde, das 15h às 19h: Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos; c) no período da manhã, das 8h às 12h, e no período da tarde, de 15h às 19h: Provas Discursivas de Conhecimentos Específicos.

): Área de Técnica Legislativa ( 10/12 ): a) no período da manhã, das 8h até 12h: Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais; b) no período da tarde, das 15h às 19h: Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;

): Demais áreas ( 3/12 ): a) no período da manhã, das 8h até 12h: Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos; b) no período da tarde, das 15h até 19h: Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos.

Vagas concurso da Câmara dos Deputados

A distribuição vai acontecer do seguinte modo:

Os cargos disponíveis são para Analista Legislativo, com salários iniciais que variam de R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19, além dos benefícios oferecidos. Entre as especialidades disponíveis estão:

Médico – Área Medicina de Emergência;

Médico – Área Cardiologia;

Médico – Área Auditoria Médica;

Médico – Área Psiquiatria;

Médico – Área Medicina do Trabalho;

Médico – Área Ortopedia e Traumatologia.



Sobre as provas, o concurso da Câmara dos Deputados vai contar com estas etapas:

Prova Objetiva: etapa eliminatória e classificatória; Prova Discursiva: etapa eliminatória e classificatória; Procedimento de Heteroidentificação: apenas para candidatos negros; Avaliação Biopsicossocial: apenas para pessoas com deficiência; Prova de Títulos: etapa classificatória (somente para Consultor e Médico).

Outros concursos

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas.

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.

Pacotes liberados concursos federais

Confira vagas liberadas:

Primeiro pacote de autorizações: 1.414 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia: 814 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério do Meio Ambiente: 98 vagas

Segundo pacote de autorizações: 4.436 vagas

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento adicional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

Terceiro pacote de autorizações: 2.480 vagas