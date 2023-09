Quando Shedeur Sanders e Travis Hunter serão convocados para a NFL?

Búfalos do Colorado quarterback Shedeur Sanders e jogador bidirecional Travis Caçador conquistou o mundo do futebol no fim de semana com uma reviravolta histórica no Sapos com Chifres do TCU. Ambos os jogadores talentosos certamente alcançarão o NFL.

Sanders, 21, e Hunter estão no caminho certo para se tornarem os novos Joe Burrow e Ja’Marr Chasedois colegas de time da faculdade jogando juntos na liga, e assim como a dupla de Cincinnati Bengals estrelas, o QB chegará antes do wide receiver.

Como Deion Sanders venceu seu primeiro jogo com o Colorado: assista a este discurso incrível para seus jogadores

Hunter, de 20 anos, não poderá jogar na liga até 2025, enquanto Sanders certamente será o terceiro quarterback fora do tabuleiro no Draft de 2024 da NFLapenas atrás USCde Calebe Williams e Carolina do Nortede Drake Maye.

Sanders quebrou um recorde escolar em sua estreia, tornando-se o primeiro jogador na história do Colorado a arremessar mais de 500 jardas.

Hunter pegou 11 passes para 119 jardas e também teve uma interceptação enquanto jogava na defesa.

Shilo Sanders tem um passeio tranquilo, mas poderoso

Shilo Sanderspor sua vez, tem 23 anos e é um sólido safety, acumulando nove tackles na vitória por 45 a 42 sobre o TCU.

Treinador colorado Deion Sanders falou maravilhas sobre seus dois filhos, mas entende que Shedeur é a estrela e Shilo é o burro de carga.

Shilo está jogando sua quinta temporada de futebol americano universitário e tem mais um ano de elegibilidade devido à pandemia de COVID-19.

Os jogadores precisam participar de pelo menos três temporadas de futebol universitário antes de se declararem para o NFL draft, então Shilo é mais do que elegível. O técnico Prime e sua equipe estão apenas começando e já fazendo barulho, então muitos de seus jogadores estarão na liga em breve.