Quando vai sair consulta do 5º lote do Imposto de Renda?

A consulta do 5º lote do Imposto de Renda é uma preocupação comum entre os contribuintes. Especialmente aqueles que aguardam ansiosamente pela restituição.

Isso porque, com a data da disponibilização do último lote da restituição referente a 2023 chegando, milhares de contribuintes que ainda não receberam buscam informações para enfim, terem acesso aos devidos valores.

Assim sendo, reunimos alguns dos principais dados sobre esse assunto para que você, que está nessa situação, saiba tudo o que precisa sobre o 5º lote de restituição do IR 2023.

Quando vai sair a consulta do 5º lote do Imposto de Renda?

Conforme mencionado acima, a consulta do 5º lote do Imposto de Renda é aguardada por muitos, e a boa notícia é que a espera está quase chegando ao fim.

Isso ocorre porque, após a finalização do pagamento do 4° lote, que ocorreu em 31 de agosto, a Receita Federal se prepara para a quinta e última rodada de repasses deste ano.

Sendo assim, a abertura da consulta dos contemplados no 5° lote deve acontecer uma semana antes do pagamento, no dia 22 de setembro.



Quem poderá receber a restituição no 5º lote?

Essa é uma questão crucial para muitos, uma vez que a restituição do Imposto de Renda pode ser aguardada com expectativa. A boa notícia é que a resposta para essa pergunta está disponível de maneira acessível no site oficial da Receita Federal.

Ao acessar o site da Receita Federal, todos os contribuintes têm a oportunidade de verificar o status de seus pagamentos e confirmar se estão entre aqueles que receberão a restituição do Imposto de Renda neste ano. Essa plataforma é uma ferramenta valiosa para acompanhar o andamento do processo e garantir que todos os trâmites estejam em ordem, proporcionando tranquilidade aos cidadãos em relação à sua situação fiscal. Portanto, não deixe de conferir o site da Receita Federal para obter as informações mais atualizadas sobre a restituição do Imposto de Renda

O que fazer se a consulta indicar “Em Fila de Restituição”?

Contudo, existem alguns casos em que a consulta pode indicar a situação como “em fila de restituição”. Se este for o seu caso, não se preocupe, por ser provável que você receba o valor em setembro, quando ocorrer o pagamento das restituições do 5º lote.

Para mais, a Receita Federal trabalha diligentemente para garantir que todos os contribuintes recebam o que têm direito, e por isso, não é necessário entrar em pânico ao se deparar com essa mensagem.

Consulta completa e pendências

Além de verificar a inclusão no lote de restituição, os contribuintes têm a opção de fazer uma consulta completa sobre a situação da declaração e verificar a existência de pendências.

Para isso, é necessário conferir o extrato de processamento no sistema e-CAC.

Além disso, o site também informa a natureza da pendência e quaisquer informações incorretas.

Assim, caso você encontre alguma informação divergente, solicite a correção o mais brevemente possível para evitar atrasos no recebimento da restituição.

Veja os dados do pagamento do 5º lote

Segundo o calendário da Receita Federal, a data prevista para o pagamento do 5º lote de restituições do Imposto de Renda é 29 de setembro.

Sendo assim, nesse dia, a autarquia irá liberar os depósitos nas contas bancárias que os contribuintes indicaram durante a declaração.

Portanto, é necessário verificar os dados bancários para garantir a coleta sem problemas.

Reagendamento do pagamento

No entanto, caso ocorra alguma situação que impeça o crédito da restituição, os contribuintes têm a possibilidade de reagendar o pagamento de forma rápida e fácil pelo Portal BB (Banco do Brasil). Para isso, basta acessar o seguinte link: Portal BB.

Ademais, também é possível entrar em contato com a Central de Relacionamento BB por meio dos números 4004–0001 (capitais), 0800-729-0001 (outras localidades) e 0800-729-0088 (telefone exclusivo para deficientes auditivos).

Confira o calendário completo de pagamentos das restituições do IRPF 2023

Para entender melhor o contexto do 5º lote de restituições do Imposto de Renda, é útil conhecer o calendário de pagamento deste ano:

1º lote: 31 de maio 4.129.925 contribuintes;

2º lote: 30 de junho 5.138.476 contribuintes;

3º lote: 31 de julho 5.632.036 contribuintes;

4º lote: 31 de agosto 6.118.310 contribuintes;

5º lote: 29 de setembro.

Quais os critérios de prioridade para recebimento da restituição?

Por fim, é importante mencionar que a Receita Federal estabelece critérios de prioridade para a obtenção das restituições.

Assim, os contribuintes recebem os devidos valores na seguinte ordem:

Idosos acima de 80 anos;

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos;

Contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;

Utilização da declaração pré-preenchida e/ou opção de receber a restituição via Pix;

Demais contribuintes.

Agora que você já sabe quando vai sair consulta do 5° lote de restituição do Imposto de Renda, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!