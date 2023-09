Quando vai sair ESTE concurso da Assembleia Legislativa?

Mais um concurso da Assembleia Legislativa foi pauta nestes últimos dias. A confirmação aconteceu nesta sexta-feira, 15 de outubro.

Trata-se do edital de Goiás e a realização do novo certame foi declarado pelo presidente da casa, deputado Bruno Peixoto (União Brasil), por meio de publicação em suas redes sociais.

Vagas concurso da Assembleia Legislativa

Ao todo serão 150 vagas para cargos que ainda serão confirmados em sua totalidade. A seleção já havia sido confirmada em agosto. Sobre a expectativa do edital, é alta. Há muita especulação para saber quando o concurso da Assembleia Legislativa de Goiás vai sair.

Mediante situação atual, tudo indica que será liberado em 2024.

“Reforço que realizaremos em 2024 o novo Concurso Público para a Alego e teremos mais de 150 vagas para diversos cargos. Nossa equipe já está realizando todos os estudos para a realização do certame”, afirmou.

Com estudos avançados, o certame está no caminho para escolha da comissão organizadora. Em seguida, uma banca será contratada. A empresa será responsável pelo andamento da seleção, assim como, recebimento das inscrições.

Das 150 vagas previstas, 127 já estão preliminarmente definidas, da seguinte forma:

polícia legislativa – 22 vagas

serviços gerais – 80

T.I. – 15

auditoria de contas – 10



Sobre os demais cargos, ainda serão confirmados.

Situação atual do concurso da Assembleia Legislativa

Atualmente constam as seguintes informações:

Relação entre Concursados e Comissionados: Atualmente, a Casa conta com 411 funcionários concursados e 1.100 funcionários comissionados. Isso significa que a maioria dos funcionários é composta por comissionados, que geralmente são nomeados para cargos de confiança e não passam por concursos públicos. Intenção de Extinção de Cargos Comissionados: O presidente expressou a intenção de reduzir o número de funcionários comissionados e, em vez disso, contratar pessoal efetivo por meio de concursos. Essa abordagem é comum em organizações que buscam maior estabilidade e imparcialidade na seleção de funcionários. Comissionados em Gabinetes: Nos gabinetes dos deputados, atualmente existem 3.800 funcionários comissionados para 41 deputados. Esses funcionários comissionados são geralmente indicados pessoalmente pelos parlamentares e servem durante a legislatura em que os deputados foram eleitos. Essas posições são frequentemente usadas para fins políticos e não estão sujeitas a concursos públicos.

Como foi o último concurso da Assembleia Legislativa

O último concurso aconteceu em 2018 e contou com os seguintes dados:

Número de Vagas: Foram oferecidas um total de 157 vagas, das quais 80 eram imediatas e 77 para formação de cadastro reserva (CR).

Foram oferecidas um total de 157 vagas, das quais 80 eram imediatas e 77 para formação de cadastro reserva (CR). Banca Organizadora: O Instituto Iades foi a banca organizadora responsável pela condução do concurso. A banca é responsável por elaborar as provas, conduzir as etapas do processo seletivo e fornecer informações aos candidatos.

O Instituto Iades foi a banca organizadora responsável pela condução do concurso. A banca é responsável por elaborar as provas, conduzir as etapas do processo seletivo e fornecer informações aos candidatos. Níveis de Escolaridade: O concurso contemplou cargos de níveis médio e superior. Para candidatos de nível médio, as opções incluíam cargos como assistente legislativo – policial legislativo, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em segurança do trabalho e tradutor e intérprete de libras.

Para nível superior foram estes cargos:

procurador de 2ª classe (2 + 6 CR);

analista legislativo – arquiteto (2 + 2 CR);

arquivista (2 + 2 CR);

assistente social (2 + 2 CR);

cirurgião dentista (2 + 2 CR);

comunicador social (5 + 2 CR);

contador (5 + 2 CR);

enfermeiro do trabalho (2 + 2 CR);

engenheiro civil (1 + 2 CR);

engenheiro do trabalho (1 + 2 CR);

engenheiro eletricista (1 + 2 CR);

fisioterapeuta (2 + 2 CR);

psicólogo organizacional (2 + 2 CR);

revisor ortográfico (6 + 3 CR);

segurança da informação (2 + 2 CR);

médico cardiologista (1 + 4 CR);

médico clínico (1 + 4 CR);

médico do trabalho (2 + 4 CR);

médico ginecologista (1 + 4 CR);

médico ortopedista (1 + 4 CR); e

médico psiquiatra (1 + 4 CR).

Devo fazer o concurso ALE GO?

Há várias razões pelas quais alguém pode considerar fazer o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALE GO). Cada indivíduo pode ter seus próprios motivos, mas aqui estão algumas razões comuns pelas quais as pessoas optam por participar de concursos públicos como o da ALE GO:

Estabilidade Financeira: Os funcionários públicos geralmente desfrutam de maior estabilidade financeira em comparação com o setor privado. Isso inclui salários regulares, benefícios previdenciários e proteção contra demissões arbitrárias. Segurança no Emprego: Uma vez aprovados e contratados, os servidores públicos tendem a ter empregos mais seguros, com menos risco de demissão devido a fatores econômicos ou mudanças nas circunstâncias da empresa. Benefícios: Os funcionários públicos geralmente têm acesso a uma variedade de benefícios, como plano de saúde, vale-alimentação, vale-transporte e outros benefícios que contribuem para uma remuneração total atrativa. Progressão na Carreira: Muitos órgãos públicos oferecem oportunidades de progressão na carreira, permitindo que os funcionários avancem em suas posições e salários com base em mérito e tempo de serviço. Contribuição para a Sociedade: Trabalhar no setor público muitas vezes permite que os indivíduos contribuam para o bem-estar da sociedade e influenciem a tomada de decisões políticas e governamentais. Qualidade de Vida: O setor público costuma oferecer uma melhor qualidade de vida em termos de horários de trabalho regulares e carga horária previsível. Realização de Metas Profissionais: Para muitos, obter uma posição no serviço público é uma conquista pessoal e profissional significativa. Estabilidade em Tempos de Crise: Durante crises econômicas ou incertezas no mercado de trabalho, o emprego público é frequentemente visto como mais seguro. Acesso a Treinamento e Desenvolvimento: Muitos órgãos públicos investem em treinamento e desenvolvimento profissional de seus funcionários, o que pode contribuir para o crescimento profissional. Atração de Talentos: Concursos públicos são frequentemente vistos como uma maneira justa e imparcial de recrutar talentos, com base em mérito e qualificações.

É importante considerar suas próprias metas e circunstâncias pessoais ao decidir se inscrever em um concurso público.