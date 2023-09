quando vai sair ESTE edital?

Vai sair mais um concurso Técnico Administrativo. São vários cargos e vagas disponibilizadas e não deve demorar de ser liberado.

O certame já tem banca organizadora, portanto, está iminente. As oportunidades são da UFT-TO (Universidade Federal de Tocantins).

A UFG – Universidade Federal de Goiás- será a banca organizadora da seleção.

Vagas concurso Técnico Administrativo

O concurso da Universidade Federal do Tocantins (UFT) é direcionado para carreiras na área técnico-administrativa na área de educação e deve oferecer 14 vagas no total, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Para candidatos com ensino médio, as vagas previstas são:

Técnico de Laboratório: 4 vagas.

Assistente em Administração: 5 vagas.

Técnico em Contabilidade: 1 vaga.

As oportunidades para nível superior são:

administrador – 1 vaga

analista de tecnologia da informação – 1 vaga

contador – 1 vaga

engenheiro – 1 vaga

Como foi o último concurso Técnico Administrativo



O último concurso da Universidade Federal do Tocantins (UFT) ocorreu em 2022 e teve como foco a seleção de professores. Foram oferecidas 19 vagas com lotação em diversas cidades do estado do Tocantins, incluindo Araguaína, Arraias, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

Para concorrer a essas vagas, os candidatos precisavam atender aos requisitos que incluíam formação de nível superior, mestrado e/ou doutorado, dependendo da área e da titulação exigida para cada cargo.

É importante observar que esse concurso foi voltado especificamente para a carreira docente na UFT e, como mencionado anteriormente, o próximo concurso previsto parece ser direcionado para cargos na área técnico-administrativa na área de educação, com vagas de níveis médio e superior.

Portanto, os requisitos e cargos podem ser diferentes. Recomenda-se que os interessados fiquem atentos às atualizações e ao edital oficial quando ele for publicado para obter informações detalhadas sobre o novo concurso.

Outros concursos previstos

Mais um concurso para professores em breve. Dessa vez, o edital já tem prazo para sair. Este certame será para professores e técnico-administrativos de níveis médio e superior.

As vagas são da Semec Teresina PI (Secretaria Municipal de Educação). A confirmação do edital foi realizado na última segunda-feira, 11 de setembro, por meio do secretário municipal de educação, professor Nouga Cardoso, durante solenidade de sanção da lei 5.981, que determina a abertura da seleção De acordo com esclarecimentos, o edital vai sair no dia 10 de outubro. Vagas concurso para professores O próximo concurso público na área de educação está previsto para oferecer um total de 616 vagas para professores. Os salários iniciais para esses professores podem chegar a até R$ 5.600 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além das vagas para professores, o concurso também incluirá oportunidades para cargos de níveis técnico e superior. O edital para o cargo de professor efetivo deve ser divulgado até o dia 10 de outubro. As 616 vagas serão direcionadas a professores de diversas áreas e serão preenchidas de acordo com a necessidade atual do quadro de servidores. Essa iniciativa é resultado da aprovação de dois projetos de lei em 22 de agosto. O primeiro projeto de lei aborda a criação de cargos efetivos na Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de reduzir a contratação de substitutos e temporários, incluindo professores de primeiro e segundo ciclo, pedagogos e psicopedagogos. A previsão é que o concurso da Secretaria Municipal de Educação e Cidadania (Semec) de Teresina inclua vagas para os seguintes cargos: Professores do primeiro e segundo ciclo.

Cargos de nível superior, incluindo psicopedagogo, assistente social, bibliotecário, estatístico, analista jurídico, arquiteto, engenheiro civil, entre outros.

Cargos de analista técnico administrativo, que exigem nível médio. Essa variedade de cargos oferecidos no concurso para professores proporciona oportunidades para candidatos com diferentes níveis de formação acadêmica e experiência profissional. Isso permite que um amplo grupo de candidatos possa participar do processo seletivo e concorrer às vagas disponíveis.