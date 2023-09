Quanto custa viajar para DISNEY?

Os parques da Disney são um destino de sonho para muitos brasileiros. No entanto, é importante ter em mente que uma viagem para a Disney não é barata. Para realizar esse sonho, é necessário um planejamento cuidadoso e uma análise detalhada dos custos envolvidos. Neste artigo, vamos explorar quanto custa uma viagem para a Disney e fornecer dicas para ajudar você a se planejar financeiramente.

Os Complexos Disney pelo Mundo

Antes de falarmos sobre os custos de uma viagem para a Disney, é importante conhecer os diferentes complexos da Disney ao redor do mundo. Atualmente, existem seis complexos Disney espalhados pelo mundo:

Walt Disney World em Orlando, Flórida; Disney Califórnia em Anaheim, Califórnia; Disneyland Paris em Paris, França; Tokyo Disneyland em Tóquio, Japão; Hong Kong Disneyland em Hong Kong, China; Shanghai Disney Resort em Xangai, China.

Neste artigo, iremos nos concentrar nos custos de uma viagem para os parques de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos.

Quanto Custa uma Viagem para a Disney?

De acordo com especialistas em viagens para a Disney, como a empresária Cristiana Chao, dona da Tia Cris Viagens, é importante separar pelo menos 15 dias para aproveitar tudo o que os parques têm a oferecer. Além disso, é necessário se preparar financeiramente, considerando os seguintes gastos:

Passagens Aéreas

O primeiro custo a ser considerado são as passagens aéreas. Os preços das passagens podem variar de acordo com a época do ano, a antecedência da reserva e a companhia aérea escolhida. Em média, os preços dos voos da classe econômica para Orlando custam cerca de US$ 1.200 por pessoa.



Hospedagem

Outro custo importante é a hospedagem. Existem diversas opções de hotéis em Orlando, desde os mais simples até os resorts de luxo. Se a sua intenção é aproveitar ao máximo os parques da Disney, é recomendado ficar em um dos hotéis ligados aos parques. Esses hotéis oferecem serviços exclusivos para os hóspedes, como transfers e horários diferenciados de entradas nos parques. Os preços dos hotéis da Disney de classe econômica variam em torno de US$ 200 por dia.

Ingressos dos Parques

Os ingressos para os parques da Disney são um dos maiores custos de uma viagem para a Disney. Segundo o site oficial da Disney, o valor dos ingressos varia de acordo com a idade e a quantidade de dias de visita aos parques. Em média, os ingressos custam cerca de US$ 109 por dia para pessoas acima de 10 anos.

Alimentação

A alimentação também é um custo a ser considerado durante a viagem para a Disney. É possível encontrar opções de refeições para todos os gostos e bolsos nos parques e nos hotéis. Para um passeio mais econômico, é possível calcular uma média de gastos de US$ 50 por dia com alimentação.

Transporte

O transporte em Orlando pode ser feito de diversas formas, como carro alugado, ônibus e Uber. Se você optar por ficar em um hotel ligado aos parques, muitas vezes o transporte para os complexos é oferecido pelo próprio hotel. Caso opte por alugar um carro, é importante considerar os custos de combustível, estacionamento e pedágios.

Outros Custos

Além dos custos mencionados acima, é importante levar em consideração outros gastos durante a viagem para a Disney, como seguro viagem, compras, lembrancinhas e passeios extras. É recomendado reservar um valor extra para esses gastos imprevistos.

Dicas para Economizar na Viagem para a Disney

Agora que você já tem uma ideia dos principais custos de uma viagem para a Disney, aqui estão algumas dicas para economizar durante a sua viagem:

Planeje com antecedência: Quanto mais cedo você começar a se planejar, mais tempo terá para pesquisar preços, fazer reservas antecipadas e economizar dinheiro. Pesquise e compare preços: Faça uma pesquisa detalhada de preços de passagens aéreas, hospedagem, ingressos e outros serviços. Utilize comparadores de preços e sites especializados para encontrar as melhores ofertas. Fique em hotéis ligados aos parques: Os hotéis ligados aos parques da Disney podem oferecer vantagens exclusivas, como horários diferenciados de entradas nos parques e transporte gratuito. Considere visitar durante a baixa temporada: Os meses de baixa temporada, como maio, junho, setembro, outubro e novembro, costumam ter preços mais baixos em passagens aéreas, hospedagem e ingressos. Planeje suas refeições: Reserve algumas refeições nos restaurantes dos parques com personagens da Disney com antecedência. Assim, você poderá aproveitar a experiência sem gastar muito dinheiro. Fique de olho em promoções: As companhias aéreas, hotéis e agências de viagens costumam oferecer promoções e pacotes especiais para viagens para a Disney. Fique atento e aproveite as oportunidades.

Comece a se planejar

Uma viagem para a Disney pode ser um sonho realizado, mas é importante se planejar financeiramente para evitar surpresas desagradáveis. Considerando os custos de passagens aéreas, hospedagem, ingressos dos parques, alimentação, transporte e outros gastos, é possível ter uma estimativa de quanto custa uma viagem para a Disney. Com um planejamento cuidadoso e algumas dicas de economia, é possível tornar esse sonho uma realidade.

Agora que você já sabe quanto custa uma viagem para a Disney, comece a se planejar e aproveite ao máximo essa experiência mágica!