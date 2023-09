Você já pensou em seguir a carreira de escrivão de polícia? Esse é um cargo que exige curso de graduação em qualquer área, além de aprovação em concurso público. Pois, o escrivão é responsável por lavrar termos, autos e mandados, acompanhar as investigações, cuidar dos objetos apreendidos, entre outras atividades de natureza policial e administrativa.

Mas quanto ganha o escrivão de polícia? Qual é o vencimento inicial e final desse profissional? Como é a progressão na carreira? Afinal, quais são os benefícios e as vantagens de ser um escrivão? Neste artigo, vamos responder a essas perguntas e trazer as últimas informações sobre o salário do escrivão de polícia em cada estado e no âmbito federal.

Salário do escrivão de polícia civil

O salário do escrivão de polícia civil varia bastante conforme o estado de atuação. Aliás, cada unidade federativa tem sua própria legislação, que define o subsídio, as gratificações, os adicionais e os reajustes dos servidores da polícia civil. Além disso, o salário pode mudar de acordo com o nível, a classe e a categoria do escrivão.

Segundo uma pesquisa que o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Sindpesp) realizou, com dados confirmados pelas Secretarias de Segurança Pública dos estados, estes são os vencimentos de um escrivão.

Em primeiro lugar, o vencimento inicial do escrivão de polícia civil em junho de 2023 variava entre R$ 3.732,86, valor pago no Ceará, até R$ 12.948,78, no Amazonas.

Além disso, os estados que pagavam os maiores salários iniciais para o escrivão de polícia civil eram:

Amazonas (R$ 12.948,78);

Distrito Federal (R$ 9.394,68);

Pará (R$ 8.079,49);

Piauí (R$ 6.920,00);

Rio Grande do Sul (R$ 6.366,80).

Enquanto, os estados que pagavam os menores salários iniciais para o escrivão de polícia civil eram:



Ceará (R$ 3.732,86);

Bahia (R$ 3.969,56);

Alagoas (R$ 3.971,76);

Pernambuco (R$ 3.900,00);

Sergipe (R$ 4.500,00).

Salário do escrivão de polícia federal

O salário do escrivão de polícia federal é determinado pela União e é igual para todo o território nacional. Sendo assim, a definição do subsídio é por lei. Além disso, o reajuste é periódico por meio de acordos coletivos ou decisões governamentais.

Atualmente, o subsídio inicial do escrivão de polícia federal é de R$ 12.522,50. Esse valor corresponde ao nível I da terceira classe da carreira policial federal. Enquanto, o salário final do escrivão de polícia federal é de R$ 18.651,79. Esse valor corresponde ao nível IV da primeira classe da carreira policial federal.

O aumento salarial do escrivão de polícia federal ocorre conforme ele avança nos níveis e nas classes da carreira. Assim, a cada nível dentro da mesma classe, há um acréscimo médio de R$ 380,00 no subsídio. A cada classe dentro da mesma carreira, há um acréscimo médio de R$ 500,00 no subsídio.

Benefícios e vantagens do escrivão de polícia

Além do salário, o escrivão de polícia também pode receber outros benefícios e vantagens, dependendo do estado ou da esfera de atuação. Aliás, esses benefícios e vantagens podem ser de natureza financeira ou não financeira.

Entre os benefícios e vantagens financeiros, podemos citar:

Auxílio-alimentação;

Auxílio-transporte;

Auxílio-moradia;

Auxílio-saúde;

Auxílio-funeral;

Gratificação por desempenho;

Gratificação por atividade especial;

Gratificação por risco de vida;

Adicional por tempo de serviço;

Adicional por qualificação;

Adicional noturno;

Adicional de insalubridade;

Adicional de periculosidade.

Entre os benefícios e vantagens não financeiros, podemos citar:

Estabilidade no emprego;

Aposentadoria especial;

Plano de carreira;

Licença-prêmio;

Licença-capacitação;

Licença-maternidade;

Licença-paternidade;

Férias;

Décimo terceiro salário.

Progressão na carreira

O escrivão de polícia pode progredir na carreira por meio de promoções ou progressões funcionais. Assim, as promoções são mudanças de classe dentro da mesma carreira, que implicam em aumento salarial e maior responsabilidade. Enquanto, as progressões são mudanças de nível dentro da mesma classe, que implicam em aumento salarial e reconhecimento profissional.

As regras para promoção e progressão variam conforme o estado ou a esfera de atuação do escrivão. Em geral, elas dependem de requisitos como tempo de serviço, avaliação de desempenho, qualificação profissional e aprovação em cursos ou provas.

Na polícia civil, as classes da carreira são: quarta classe, terceira classe, segunda classe, primeira classe e classe especial. Enquanto, na polícia federal, as classes da carreira de escrivão são: terceira classe, segunda classe, primeira classe e classe especial.

Neste artigo, vimos quanto ganha o escrivão de polícia em cada estado e no âmbito federal. Também vimos quais são os benefícios e as vantagens de ser um escrivão e como é a progressão na carreira.

Por isso, se você tem interesse em se tornar um escrivão de polícia, saiba que é preciso se preparar bem para os concursos públicos. Vale destacar que são realizados periodicamente pelos órgãos competentes.

Para isso, você pode contar com a ajuda de cursos preparatórios online ou presenciais, que oferecem materiais didáticos, videoaulas, simulados e orientação pedagógica.