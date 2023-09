Quanto recebem os TIMES vencedores dos principais Campeonatos de FUTEBOL do mundo?

A Copa do Brasil é vermelha, preta e branca. Na tarde do último domingo (24), o São Paulo conquistou o seu primeiro título na história da competição. Para além da taça e da classificação adiantada para a Libertadores da América, o clube paulista ganhou também uma bolada. Este é um dos torneios que pagam uma das maiores premiações em todo o mundo.

Só de premiação pelo título, desconsiderando os valores conquistados durante o torneio, o São Paulo deverá levar para o Morumbi nada menos do que R$ 70 milhões. Este valor é R$ 10 milhões mais alto do que o Flamengo recebeu em 2022, quando venceu a competição. Pelo vice deste ano de 2023, o clube carioca vai levar R$ 30 milhões.

Mas afinal de contas, estes valores estão em conformidade em relação ao que se paga em outras copas e ligas de futebol ao redor do mundo? Abaixo, você pode conferir uma lista com as informações atualizadas de boa parte das principais competições futebolísticas ao redor do planeta. Confira.

Premiações de campeonatos

Copa Libertadores da América

Vamos começar pela maior competição de futebol de clubes das Américas. A Copa Libertadores faz um pagamento de R$ 147,5 milhões para o time que conseguir levantar a taça. Este valor considera o acumulado de todas as vitórias. Para este ano 2023, três dos quatro times que ainda disputam o título são brasileiros: Palmeiras, Internacional e Fluminense. O outro é o argentino Boca Juniors.

Considerada a prima da Libertadores, a Copa Sul-Americana também faz uma grande premiação para o seu campeão. De acordo com a Conmebol, o time que conseguir levantar a taça no próximo dia 28 de outubro vai levar para casa algo em torno de R$ 50 milhões.



A maior competição de clubes de futebol do mundo deverá pagar nesta temporada o equivalente a R$ 472 milhões para o clube que se sagrar campeão. De antemão, todos os clubes participantes poderão receber R$ 85 mil só por estarem na competição.

Única competição de clubes organizada pela FIFA, o Mundial de Clubes também costuma fazer um pagamento milionário para o seu campeão. Neste caso, a expectativa é de que o time que levantar a taça receba algo em torno de R$ 25 milhões.

De volta ao nosso futebol, podemos citar também o Campeonato Brasileiro. De acordo com a CBF, o campeão deste torneio poderá receber R$ 45 milhões pelo título. O segundo e o terceiro lugar ganham R$ 42,7 milhões e R$ 40,5 milhões, respectivamente.

Por que Copa do Brasil paga mais do que o Brasileirão?

De acordo com as informações mais recentes da CBF, nem sempre a Copa do Brasil pagou premiações maiores do que o Brasileirão. O fato é que esta troca começou a acontecer em 2018. Neste ano, a premiação da copa subiu para R$ 50 milhões, enquanto o campeão da liga ganhou apenas R$ 600 mil a mais, em comparação com o ano de 2017.

Segundo analistas de mercado, esta diferenciação ocorre porque há uma diferença na questão dos direitos de transmissão. O Brasileirão já rende aos clubes participantes mais dinheiro. Todos os clubes recebem uma fatia significativa da divisão da conta física, e ainda recebem adicionais por exposição e performance.

A maioria destes contratos são firmados diretamente entre os clubes e as emissoras. O Grupo Globo é atualmente o maior detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro nas séries A e B.

No caso da Copa do Brasil, as emissoras não negociam com os clubes, e sim com a CBF, o que faz com que o dinheiro das empresas de transmissão sejam repassados para a confederação, que por sua vez, repassa para os clubes, fazendo com que esta premiação pareça maior do que realmente é, em comparação com o Campeonato Brasileiro.

