Quanto tempo demora para aprovar o meu benefício?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que desempenha um papel crucial na redução da pobreza e da desigualdade no Brasil. No entanto, muitas pessoas têm dúvidas sobre quanto tempo leva para ser aprovado no programa. Neste artigo, vamos esclarecer essas questões e fornecer informações detalhadas sobre o processo de aprovação do Bolsa Família.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.

O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. No Brasil, a situação de pobreza e de extrema pobreza é medida pela renda per capita de cada família.

Quem pode participar do Bolsa Família?

Segundo as diretrizes do Governo Federal, terão acesso às parcelas do programa Bolsa Família, todas as unidades familiares que:

Se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica com renda mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até R$ 218;

Têm inscrição no Cadastro Único.

Ademais, para se manter os valores do benefício, os participantes deverão respeitar as chamadas condicionalidades. Isto é, exigências do Ministério do Desenvolvimento Social para que um beneficiário continue tendo acesso ao programa. Desta forma, são elas:

Cumprimento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional (peso e altura) dos beneficiários menores de 7 anos;

Realização do Pré-natal para as beneficiárias gestantes.



Você também pode gostar:

Frequência escolar

Frequência escolar mensal mínima de 60% para os beneficiários de 4 a 6 anos incompletos de idade.

Frequência escolar mensal mínima de 75% para os beneficiários de 6 anos a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

É importante frisar que o não cumprimento destes critérios podem levar a suspensão do pagamento das parcelas do programa Bolsa Família. Portanto, as famílias devem se lembrar de comparecer nos postos de saúde e manter a frequência escolar das crianças e adolescentes.

Como se inscrever no Bolsa Família?

Para se inscrever no Bolsa Família, a família deve seguir os seguintes passos:

Inscrição no Cadastro Único: o primeiro passo é se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Esse cadastro é realizado pelos municípios e pelo Distrito Federal. Seleção das famílias: após a inscrição no Cadastro Único, o Ministério do Desenvolvimento Social seleciona, de forma automatizada, as famílias que poderão receber o Bolsa Família. Concessão do benefício: as famílias selecionadas recebem um cartão em casa, enviado pelos Correios. Com o cartão em mãos, é necessário desbloqueá-lo para receber o benefício.

Quanto tempo demora para o Bolsa Família ser aprovado?

O prazo para aprovação do Bolsa Família varia de acordo com cada caso. Porém, normalmente, a resposta sobre a concessão do benefício é dada em até 45 dias após a inscrição no Cadastro Único. Esse prazo pode variar dependendo da demanda do município e do número de inscrições realizadas.

Para consultar o andamento do benefício, o interessado pode acessar o portal do Ministério da Cidadania ou ligar para o número 0800 707 2003. Também é possível realizar a consulta nas agências da Caixa Econômica Federal ou nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

O que fazer se o benefício não for aprovado?

Se o benefício não for aprovado, a família pode procurar o setor responsável pelo Bolsa Família no município para entender o motivo da não aprovação. Em alguns casos, pode ser necessário atualizar as informações no Cadastro Único ou corrigir algum erro na inscrição.

Existem algumas situações especiais que podem alterar o valor do Bolsa Família ou antecipar o pagamento do benefício. Um exemplo é o caso de desastres naturais, como ciclones e enchentes, onde o governo pode antecipar o pagamento do benefício para as famílias atingidas.

Além disso, em situações de extrema pobreza, o valor do benefício pode ser complementado para garantir uma renda mínima à família.

Antecipação do Bolsa Família

O benefício está chegando antes das datas oficiais para algumas famílias brasileiras! A Caixa Econômica Federal, o banco estatal responsável pela operacionalização financeira do programa, anunciou a antecipação. Assim, o Governo Federal irá antecipar as parcelas do benefício para os 97 municípios do estado do Rio Grande do Sul, região recentemente atingida por um ciclone extratropical.

A nota oficial do banco estatal destacou que o Governo Federal e a CAIXA anteciparam o pagamento do Bolsa Família a 97 municípios do Rio Grande do Sul que foram atingidos por ciclone. Os beneficiários terão o pagamento antecipado para esta segunda-feira (18), independentemente do final do NIS.

FGTS também é liberado

Além da antecipação das parcelas do Bolsa Família, a Caixa também ressaltou que já começou a liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Em razão da calamidade que se instalou na região, os trabalhadores poderão ter acesso a uma quantia máxima de até R$ 6.220.

Verificações Regulares

O governo realiza verificações regulares nos cadastros das famílias inscritas no Bolsa Família. Antes de processar o pagamento mensal, ocorre uma análise criteriosa para identificar beneficiários que deixaram de cumprir as condicionalidades necessárias para continuar recebendo o benefício. Quando isso acontece, essas famílias podem ser desligadas do programa, abrindo espaço para que novas famílias possam ser incluídas nas vagas disponíveis.

Novas regras para unipessoais do Bolsa Família

Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Social, pasta responsável pela coordenação do Bolsa Família, destacou que vem se empenhando para endurecer, ainda mais, as regulamentações do programa assistencial. Assim, o objetivo é de combater possíveis fraudes acerca da entradas de beneficiários unipessoais, ou seja, unidades familiares de um só membro.

A nova regra do Bolsa Família

Com o objetivo de regular a entrada dos unipessoais, o Ministério do Desenvolvimento Social publicou, no decorrer do último dia 25 de agosto, a Portaria 911. Esta, então, fixa um limite de 16% para a composição de beneficiários classificados como unipessoais dentro do número total de participantes de cada município brasileiro.

Durante o ano passado

Segundo dados da pasta responsável pelo programa de transferência de renda, o aumento no número de famílias unipessoais no Cadastro Único (CadÚnico) foi de 73% em 2022 em comparação ao ano de 2021. Isto é, um aumento desproporcional quando se leva em consideração a quantidade real de famílias unipessoais que existem no país.

Datas de pagamento até o final do ano

A seguir, confira as datas de depósito até o fim do ano e o possível dia do seu pagamento.

Setembro

NIS com final 1: 18 de Setembro

NIS com final 2: 19 de Setembro

NIS com final 3: 20 de Setembro

NIS com final 4: 21 de Setembro

NIS com final 5: 22 de Setembro

NIS com final 6: 25 de Setembro

NIS com final 7: 26 de Setembro

NIS com final 8: 27 de Setembro

NIS com final 9: 28 de Setembro

NIS com final 0: 29 de Setembro

Outubro

NIS com final 1: 18 de Outubro

NIS com final 2: 19 de Outubro

NIS com final 3: 20 de Outubro

NIS com final 4: 23 de Outubro

NIS com final 5: 24 de Outubro

NIS com final 6: 25 de Outubro

NIS com final 7: 26 de Outubro

NIS com final 8: 27 de Outubro

NIS com final 9: 30 de Outubro

NIS com final 0: 31 de Outubro

Novembro

NIS com final 1: 17 de Novembro

NIS com final 2: 20 de Novembro

NIS com final 3: 21 de Novembro

NIS com final 4: 22 de Novembro

NIS com final 5: 23 de Novembro

NIS com final 6: 24 de Novembro

NIS com final 7: 27 de Novembro

NIS com final 8: 28 de Novembro

NIS com final 9: 29 de Novembro

NIS com final 0: 30 de Novembro

Dezembro

NIS com final 1: 11 de Dezembro

NIS com final 2: 12 de Dezembro

NIS com final 3: 13 de Dezembro

NIS com final 4: 14 de Dezembro

NIS com final 5: 15 de Dezembro

NIS com final 6: 18 de Dezembro

NIS com final 7: 19 de Dezembro

NIS com final 8: 20 de Dezembro

NIS com final 9: 21 de Dezembro

NIS com final 0: 22 de Dezembro