Está em dúvida sobre quanto tempo demora para aumentar o Serasa Score? Saiba que essa é uma dúvida muito comum, e muitos brasileiros fazem o mesmo questionamento.

Afinal, certamente, quando pagamos uma dívida antiga, queremos que o nosso score suba o quanto antes. Porém, será que é assim que funciona?

Neste texto, apresentamos algumas informações importantes sobre o assunto, para que você possa tirar as suas dúvidas e entender melhor. Acompanhe.

Quanto tempo demora para aumentar o Serasa Score após pagar uma dívida?

Sabemos que você deseja entender quanto tempo demora para aumentar o Serasa Score, porém, infelizmente não existe uma resposta precisa e única para esse questionamento.

Isso quer dizer que o tempo para o Score aumentar, depois de pagar uma dívida, depende de uma série de fatores.

Por exemplo, se uma determinada pessoa possui comportamentos financeiros desorganizados, está sempre com dívidas atrasadas e negativado, mas de repente recebe um valor em dinheiro e paga todas as dívidas, como ela poderá ter um score alto de um dia para o outro?

O histórico financeiro dela, de anos a fio, demonstram uma grande desorganização financeira, o que dá a entender que apenas o ato de pagar o que estava pendente não a torna uma pessoa alguém com uma vida financeira excelente.



O que fará o score aumentar, nesse caso, é a continuidade no comportamento de manter as contas em dia. Dito de outro modo, além de pagar a dívida, é necessário ficar atento à forma como é feito o pagamento de faturas e contas simples, como de energia e água, por exemplo.

A partir de uma mudança positiva no compromisso com o crédito, que vai além da quitação do valor em aberto e está relacionado a toda e qualquer compra no crédito, torna-se possível aumentar o score gradativamente.

Em contrapartida, uma pessoa que sempre manteve as contas em dia e sempre cumpriu os prazos estipulados poderá ter o score aumentado mais rapidamente ao quitar um financiamento, por exemplo.

Esses são apenas dois exemplos genéricos para que possamos refletir que não existe uma reposta definitiva para a pergunta de quanto tempo demora para aumentar o Serasa Score.

Como podemos aumentar o Serasa Score?

Apesar de não haver uma única resposta para a pergunta de quanto tempo demora para aumentar o Serasa Score, uma coisa é fato: Quando adquirimos bons hábitos financeiros, nosso Serasa Score aumenta com o tempo.

Para isso, podemos considerar ações como:

Pagar as contas sempre em dia, e considerando o valor integral, não apenas o pagamento mínimo – como no caso dos cartões de crédito;

Pensar bem antes de solicitar um novo empréstimo ou financiamento, avaliando se realmente é viável e se cabe no bolso, para evitar o endividamento;

Seguir mantendo as contas de serviço em dia, como de água e luz;

Evitar solicitar créditos diversos, pois eles podem gerar consultas no CPF que impactam no score;

Seguir uma vida financeira minimamente organizada e bem equilibrada.

Vale ressaltar, ainda, que pagar as contas antes do vencimento não faz o score aumentar mais rápido, pois essa ação tem o mesmo peso de pagar na data do vencimento. Apenas as contas pagas com atraso é que afeta, negativamente, o score.