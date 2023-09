Quanto vale uma MOEDA RARA de 1 real Disco Cortado? Descubra o seu potencial financeiro

Apresenta a efígie da República à direita do núcleo prateado de cuproníquel e transpondo para o anel dourado de alpaca, constituindo elemento de segurança da moeda. No anel dourado há referências às raízes étnicas brasileiras, representada pelo grafismo encontrado em cerâmicas indígenas de origem marajoara, e a leganda Brasil.

No anel dourado de apaca, apresenta grafismo indígena marajoara. No núcleo prateado de cuproníquel, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, que, com aconstelação do Cruzeiro do Sul, faz alusão ao Pavilhão Nacional, e dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.