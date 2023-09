Quantos meses de trabalho preciso ter para receber o benefício?

O seguro-desemprego é um benefício fundamental para os trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Ele proporciona um alívio financeiro temporário para aqueles que se encontram desempregados e em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho.

No entanto, o acesso a esse benefício está sujeito a algumas regras específicas, incluindo a quantidade de meses trabalhados. Neste artigo, vamos descobrir a partir de quantos meses de trabalho o trabalhador tem direito ao seguro-desemprego e quantas parcelas pode receber.

Requisitos para ter direito ao seguro-desemprego

O acesso ao seguro-desemprego no Brasil não é automático; ele está vinculado a uma série de critérios que buscam equilibrar a necessidade do trabalhador e a sustentabilidade do sistema. Os principais requisitos para a concessão do benefício são:

Demissão sem justa causa: O trabalhador deve ter sido demitido sem justa causa. Em situações de demissão por justa causa ou de pedido de demissão, o benefício não é aplicável. Tempo de serviço: O tempo de serviço prestado pelo trabalhador é um fator determinante tanto para a concessão do seguro-desemprego quanto para a definição do período de pagamento. Na primeira solicitação do benefício, é necessário ter trabalhado ao menos 12 dos 18 meses anteriores à demissão. A quantidade de meses trabalhados pode resultar no pagamento de 4 ou 5 parcelas, dependendo se o período laboral foi de 12 a 23 meses ou de 24 meses em diante. Nas solicitações seguintes, as exigências em relação ao tempo de serviço anterior variam. Histórico de solicitações: O histórico de solicitações do seguro-desemprego também é levado em conta. A cada nova solicitação, as exigências em relação ao tempo de serviço anterior variam. Na segunda solicitação, por exemplo, o requisito é de no mínimo 9 meses de trabalho nos 12 meses antecedentes à demissão. A partir da terceira solicitação, esse período cai para 6 meses, sempre com variações na quantidade de parcelas concedidas.

Valor do seguro-desemprego em 2023

O valor do seguro-desemprego é atualizado anualmente, levando em consideração o salário mínimo vigente. Em 2023, o valor mínimo do benefício não pode ser inferior a R$ 1.320, que é o valor do salário mínimo. Já o valor máximo do benefício foi definido em R$ 2.230,97.

A quantia que será concedida ao trabalhador depende do seu salário médio nos últimos meses trabalhados. Para calcular o valor do seguro-desemprego, são utilizadas as seguintes faixas salariais:

Até R$ 1.968,36: O valor do benefício corresponde a 80% do salário médio.

De R$ 1.968,37 até R$ 3.280,93: O valor do benefício é calculado da seguinte forma: o que exceder a R$ 1.968,36 é multiplicado por 0,5 e somado a R$ 1.574,69.

Acima de R$ 3.280,93: O valor do benefício é fixo e corresponde a R$ 2.230,97.



Como solicitar o seguro-desemprego

Existem diferentes formas de solicitar o seguro-desemprego. O trabalhador pode fazer a requisição através do Portal Emprega Brasil, que é uma plataforma online disponibilizada pelo governo. Além disso, também é possível fazer a solicitação através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para sistemas iOS e Android.

Outra opção é enviar um e-mail para a Superintendência Regional do Trabalho do seu estado. Os e-mails para contato com as Superintendências seguem um padrão: trabalho.(sigla do estado)@economia.gov.br. Por exemplo, para pedidos originados em São Paulo, o e-mail correto seria trabalho.sp@economia.gov.br.

As solicitações também podem ser feitas através do telefone de atendimento 158 ou diretamente em uma agência de trabalho do estado correspondente.

Lembre-se de que é importante estar com a documentação correta em mãos, como a Carteira de Trabalho e Previdência Social, o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e o comprovante de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), caso tenha sido demitido.

Ademais, o seguro-desemprego é um benefício fundamental para os trabalhadores que se encontram desempregados. Para ter direito a esse benefício, é necessário atender a uma série de critérios, incluindo a quantidade de meses trabalhados e o motivo da demissão. Além disso, é importante estar ciente do valor do seguro-desemprego e das formas de solicitação.

Se você está desempregado e se enquadra nos critérios mencionados, não deixe de buscar o seguro-desemprego como uma forma de apoio financeiro temporário enquanto procura por novas oportunidades de emprego.