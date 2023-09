Quarta-feira (06.09) será de tempo instável em grande parte do Brasil

Você já sabe como será o tempo na quarta-feira, 6 de setembro de 2023? Se você está planejando aproveitar o feriado da Independência do Brasil, é bom ficar atento à previsão, pois o tempo instável será predomintante conforme a região do país.

Neste artigo, mostraremos como será a previsão do tempo em todo o Brasil na quarta-feira, destacando as principais características e os fenômenos meteorológicos que vão influenciar o clima nas diferentes regiões.

Região Sul: ressaca e frio

A Região Sul do Brasil ainda sentirá os efeitos do ciclone extratropical que atingiu a região na terça-feira, 5 de setembro, causando mortes, estragos e alagamentos. Na quarta-feira, as chuvas deverão ficar mais concentradas no nordeste de Santa Catarina, centro-norte e leste do Paraná.

A previsão do INMET também indica chance de granizo nessas áreas. Além disso, há risco de ressaca no litoral gaúcho e catarinense, com ondas de até 3 metros.

A temperatura continuará baixa na Região Sul, com mínimas entre 5 °C e 10 °C e máximas entre 15 °C e 25 °C. O vento soprará moderado a forte, com rajadas que podem chegar a 80 km/h. A sensação térmica pode ser inferior à temperatura real.

Região Sudeste: chuva e queda de temperatura

A Região Sudeste do Brasil terá um dia de tempo nublado e chuvoso na quarta-feira, 6 de setembro. Isso porque a frente fria que estava no Sul avançará para o Sudeste, atingindo São Paulo e Rio de Janeiro, causando queda nas temperaturas e potencial de fortes chuvas.



Segundo o INMET, há alerta de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo em partes desses estados.

A temperatura variará entre 10 °C e 30 °C na Região Sudeste, com mínimas mais baixas no interior e máximas mais altas no litoral. O vento soprará fraco a moderado, com rajadas que podem chegar a 60 km/h. A umidade relativa do ar ficará entre 40% e 100%.

Região Centro-Oeste: calor e pancadas de chuva

A Região Centro-Oeste do Brasil vai ter um dia de calor e pancadas de chuva na quarta-feira com tempo instável, 6 de setembro. Isso porque a massa de ar quente e úmido que vem da Amazônia favorecerá a formação de nuvens carregadas sobre a região, especialmente à tarde e à noite.

Segundo o INMET, há possibilidade de trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

A temperatura vai ficar elevada na Região Centro-Oeste, com mínimas entre 20 °C e 25 °C e máximas entre 30 °C e 40 °C. O vento vai soprar fraco a moderado, com rajadas que podem chegar a 50 km/h. A umidade relativa do ar ficará entre 20% e 90%.

Região Nordeste: sol e chuva passageira

A Região Nordeste do Brasil terá um dia de sol e chuva passageira na quarta-feira, 6 de setembro. Isso porque a massa de ar seco que predomina sobre a região impedirá a formação de nuvens mais densas, mas a umidade que vem do oceano pode provocar chuvas rápidas e isoladas no litoral e na zona da mata.

Segundo o INMET, não há previsão de temporais ou ventos fortes na região.

A temperatura ficará estável na Região Nordeste, com mínimas entre 20 °C e 25 °C e máximas entre 25 °C e 35 °C. Portanto, o vento soprará fraco a moderado, com rajadas que podem chegar a 40 km/h. A umidade relativa do ar ficará entre 30% e 80%.

Portanto, a dica para quem mora ou visitará a Região Nordeste é aproveitar o sol e o calor para curtir as praias, as piscinas ou os parques, mas sem esquecer de se proteger com filtro solar, óculos escuros e roupas leves.

Região Norte: calor e chuva forte

A Região Norte do Brasil terá um tempo de calor e chuva forte na quarta-feira, 6 de setembro. Isso porque a massa de ar quente e úmido que vem da Amazônia favorecerá a formação de nuvens carregadas sobre a região, especialmente à tarde e à noite.

Segundo o INMET, há risco de temporais, raios e ventania em Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins.

A temperatura ficará alta na Região Norte, com mínimas entre 20 °C e 25 °C e máximas entre 30 °C e 40 °C. O vento soprará moderado a forte, com rajadas que podem chegar a 70 km/h. A umidade relativa do ar ficará entre 50% e 100%.

Por fim, a dica para quem mora ou visitará a Região Norte é se hidratar bem, usar protetor solar, repelente, chapéu ou boné, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, e procurar locais frescos e ventilados para se refrescar.