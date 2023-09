Quarta-feira (13) com PREVISÃO de CICLONE para a região Sul do Brasil

Após intensas chuvas e a passagem de um ciclone por várias áreas da região Sul do Brasil, que causaram danos significativos, existe a previsão de ocorrência de novas tempestades. Haverá também um novo fenômeno extratropical previstos para esta semana em partes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

De acordo com informações do Inmet, a previsão meteorológica para esta semana traz preocupações adicionais. Isso se dará especialmente para os moradores brasileiros que residem em municípios localizados na região Sul do país.

Nos próximos dias, é esperada uma quantidade significativa de chuvas em todo o território do estado do Rio Grande do Sul. Sem contar que também haverá os efeitos do ciclone que passará pela região.

Chuvas intensas e ciclone extratropical novo

Após um domingo (10) com baixa precipitação no estado, uma nova frente fria trouxe a chuva de volta na segunda-feira (11) em algumas áreas. As mais atingidas foram a Fronteira Oeste, a Campanha, a Região Central e o Sul do estado.

Segunda-feira também experimentou um aumento nas temperaturas em várias regiões, incluindo a Região Metropolitana, que observou temperaturas acima de 30ºC em muitas cidades. Esse aumento de temperatura é um sinal de uma condição “pré-frontal”, que frequentemente ocorre antes da chegada de uma frente fria.

Os meteorologistas relatam que essa condição é um indício de um período de chuvas intensas neste mês. Isso envolve a formação de um novo ciclone extratropical a partir de um sistema de baixa pressão que teve origem no Paraguai e afetará o território gaúcho.

A maior preocupação está centrada a partir de terça-feira (12). Diversas áreas serão afetadas, incluindo o Vale do Taquari, enfrentando a possibilidade de acumular mais de 100 milímetros de precipitação até quinta-feira (14).

Em Lajeado, a previsão é que o acumulado até quinta-feira atinja 110 milímetros, o que corresponde a aproximadamente 58% da média histórica para setembro. Na primeira semana deste mês, o Vale do Taquari já havia sofrido sérios danos devido às enchentes, causando prejuízos e desalojando centenas de moradores.



Média da chuva está além da média da história

A precipitação que retornou ao estado na segunda-feira está se intensificando nesta terça-feira (12), com previsão de volumes significativos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para tempestades. Haverá, então, a possibilidade de temporais e chuvas torrenciais até o final da manhã, principalmente nas regiões Central, Campanha e Sul.

Em Jaguarão, por exemplo, é esperada uma quantidade de chuva de 160 milímetros apenas entre terça-feira e quinta-feira. Isso está consideravelmente acima da média histórica de 115 milímetros para setembro na cidade.

A instabilidade se espalhará gradualmente por todo o estado durante a manhã, com exceção das regiões Norte e Serra. Ademais, as pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade, serão esperadas apenas durante a tarde. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai contribuirá para o agravamento da instabilidade.

De acordo com informações da Climatempo, outros fatores que aumentam a probabilidade de chuva incluem um fluxo constante de umidade em níveis baixos da atmosfera e um grande cavado meteorológico em níveis médios sobre a Argentina. As temperaturas diminuirão ao longo do dia, resultando no que os meteorologistas chamam de “mínimas invertidas”. As temperaturas mais baixas serão registradas durante a noite na maioria das regiões, incluindo cidades como Bagé, Porto Alegre, Rio Grande e Santa Maria.

Quarta-feira (13) com ciclone extratropical

Na quarta-feira (13), a área de baixa pressão se intensificará e evoluirá para um novo ciclone extratropical. Ele estará acompanhado por uma nova frente fria que avançará em direção ao Oceano Atlântico. A previsão aponta para tempestades e chuvas abundantes em praticamente todo o estado, com os maiores acumulados previstos nas regiões Norte, Serra e Litoral Norte.

Na fronteira oeste, o dia será chuvoso, mas as instabilidades diminuirão ao longo do dia. Portanto, a noite de quarta-feira deverá ser de tempo firme, situação que se manterá na quinta-feira.

Durante a manhã, a chuva continuará intensa entre o Sul e a Campanha, com fortes precipitações também no Noroeste do estado. À tarde e à noite, é esperado um alto volume de chuva na Região Metropolitana, na Serra, no Norte e no Vale do Taquari. Em Teutônia, está prevista uma precipitação de 97 milímetros entre terça-feira e quinta-feira, o que corresponde a 52% da média histórica para setembro na região.

Na quinta-feira, com exceção da Fronteira Oeste, o estado continuará com pancadas de chuva intermitentes ao longo do dia. Isso se deve à presença de um cavado meteorológico sobre Santa Catarina, que contribuirá para a formação de nuvens carregadas. O maior volume de chuva deve ocorrer na Serra e em outras áreas do leste do estado, mas a atuação do ciclone no Oceano Atlântico tende a provocar fortes ventos na faixa litorânea.