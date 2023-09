Quase 3 MIL VAGAS! Secretaria de Educação anuncia processo seletivo com inscrições abertas

Quase 3 mil vagas estão na praça. Desta vez, as oportunidades são da Secretaria Municipal de Educação. As chances são para vários cargos.

As chances são para Várzea Grande, Mato Grosso. A lotação ocorrerá na sede e unidades educacionais, para atuação durante o ano letivo de 2024.

Vagas de concurso

O concurso mencionado oferece diversas oportunidades para candidatos com ensino médio e/ou curso técnico. Aqui estão as principais funções e suas respectivas vagas:

Técnico de Desenvolvimento Educacional – Técnico de Desenvolvimento Infantil: 410 vagas. Técnico de Desenvolvimento Educacional – Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado: 620 vagas. Técnico Administrativo Educacional – Agente Administrativo: 90 vagas. Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Técnico de Manutenção e Segurança da Infraestrutura Escolar: 250 vagas. Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Técnico em Nutrição Escolar: 210 vagas. Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Técnico de Manutenção da Infraestrutura e Higienização Escolar: 350 vagas. Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Transporte Escolar CNH “D”: 16 vagas.

O salário inicial para essas funções é de R$ 1.320. É importante lembrar que os requisitos específicos, as atribuições e as etapas do processo seletivo podem variar de acordo com cada cargo e o edital do concurso.

Os candidatos interessados destas vagas devem consultar o edital oficial para obter informações detalhadas sobre os requisitos e as etapas do processo seletivo.

Para candidatos com formação superior, as oportunidades são para o cargo de Professor do Ensino Fundamental, com vagas nas seguintes áreas:

Pedagogia: 820 vagas. Artes: 30 vagas. Artes com ênfase em Música: 40 vagas. Educação Física: 50 vagas. Português: 30 vagas. Matemática: 30 vagas.



O salário para essas posições é de R$ 2.807,83. Lembre-se de que os requisitos específicos, as atribuições e as etapas do processo seletivo podem variar de acordo com cada cargo e o edital do concurso. Candidatos interessados devem consultar o edital oficial para obter informações detalhadas sobre os requisitos e as etapas do processo seletivo.

Como se inscrever nestas vagas?

Os interessados poderão se inscrever até o dia 16 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Selecon (https://selecon.org.br).

O valor da taxa depende da escolaridade, sendo de:

R$ 90 (níveis médio e técnico) e R$ 110 (superior)

Como serão as provas?

O concurso vai contar com duas fases:

etapa objetiva;

prova de títulos.

A prova objetiva vai contar com estas disciplinas:

língua portuguesa;

raciocínio lógico;

legislação específica; e

conhecimentos específicos.

A fases estão marcadas para o dia 26 de novembro.

Outros concurso abertos

As inscrições do concurso FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) estão abertas. Os salários são atrativos e podem ultrapassar R$ 11 mil, segundo alguns critérios.

Os interessados poderão se inscrever até 6 de outubro para isso, basta acessar o site da banca Cebraspe e realizarem a inscrição. A taxa é no valor de R$ 80. Vagas concurso FNDE O edital FNDE oferece um total de 100 vagas para o cargo de Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais, que exige nível superior em qualquer área. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 75 vagas para ampla concorrência;

5 vagas para candidatos com deficiência (PCD); e

20 vagas para candidatos negros. O salário inicial para o cargo de Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais é de R$ 8.405,73, com um auxílio alimentação de R$ 658. Para os aprovados que possuam especializações, o salário pode aumentar de acordo com a seguinte progressão: Com especialização: R$ 9.873,56;

Com mestrado: R$ 10.890,23;

Com doutorado: R$ 11.650,92. Como serão as provas do concurso FNDE ? O concurso será dividido nestas fases: primeira etapa: provas objetivas e provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

segunda etapa: curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório. As fases vão acontecer dia 03 de dezembro. O exame objetivo, que tem caráter eliminatório e classificatório, terá um valor total de 170 pontos e consistirá em 170 questões de verdadeiro ou falso. As questões do concurso FNDE abordarão as seguintes áreas: Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa;

Matemática e Raciocínio Lógico;

Noções de Informática. Conhecimentos Específicos: Direito Administrativo;

Direito Constitucional;

Legislação Educacional;

Orçamento Público e Contabilidade Pública;

Administração Pública. Como foi o último concurso FNDE? O concurso de 2012 ofereceu um total de 140 vagas, sendo 70 para o cargo de Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais, que exigia nível superior, com uma remuneração de R$ 5.357,95. As demais foram para o cargo de Técnico em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais, com um salário de R$ 2.671,21. O processo seletivo incluiu provas objetivas e discursivas, além de um curso de formação, todas as etapas tiveram caráter eliminatório e classificatório. Essas informações podem ser úteis para quem está se preparando para o próximo concurso FNDE