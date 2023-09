quase 900 VAGAS autorizadas; veja como se inscrever

Concurso Nacional Unificado: Centralizando os concursos autorizados

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu autorização para realizar um novo concurso público com mais de 800 vagas efetivas. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público e fazer parte de uma instituição renomada no país.

O Concurso Nacional Unificado (CNU) é uma proposta do Governo Federal para centralizar os concursos autorizados este ano. A ideia é aplicar uma prova em cerca de 180 municípios do país, no início de 2024. Com essa iniciativa, o governo busca democratizar o acesso ao serviço público, tornando o processo mais ágil e eficiente.

A adesão ao CNU é voluntária, e os órgãos e ministérios que receberam autorização para concursos devem decidir sobre a participação até o dia 29 de setembro. O IBGE informou que está analisando a proposta do Governo Federal e se manifestará quando o procedimento se tornar oficial.

O Que é o Concurso Nacional Unificado?

O Concurso Nacional Unificado é um modelo inovador de seleção para cargos públicos federais no Brasil. A ideia é que haja uma única prova objetiva, aplicada para todos os candidatos, e uma prova específica e dissertativa de acordo com a área de atuação escolhida pelo candidato. Dessa forma, ao obter uma boa nota na prova, o candidato terá direito a concorrer a mais de um cargo público federal.

Detalhes do novo concurso IBGE para efetivos

O concurso do IBGE oferecerá um total de 895 vagas para cargos de nível médio e superior. Confira a distribuição das vagas:

Nível médio:

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas: 300 vagas.

Nível superior:

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 275 vagas;

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 312 vagas;

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 8 vagas.

O concurso contemplará diversos cargos, como estatístico, demógrafo, economista, sociólogo, geógrafo, profissionais de tecnologia e geoprocessamento, entre outros. Essa é uma excelente oportunidade para profissionais qualificados que desejam contribuir com o desenvolvimento do país por meio de pesquisas e análises de dados.

Remuneração e benefícios para os servidores efetivos do IBGE

Os servidores efetivos do IBGE recebem remunerações atrativas, que variam de acordo com o cargo. Confira os valores atualizados para 2023:

Analista: R$9.910,40 (com auxílio-alimentação);

Pesquisador: R$9.910,40 (com auxílio-alimentação);

Tecnologista: R$10.891,67 (com auxílio-alimentação);

Técnicos: R$4.666,24 (com auxílio-alimentação).

Além do salário, os servidores também recebem um auxílio-alimentação no valor de R$658. Essa é uma ótima oportunidade para aqueles que buscam estabilidade financeira e benefícios atrativos.

Prazo para a publicação do edital e realização das provas

O edital para o novo concurso do IBGE tem uma data limite para publicação: 15 de janeiro de 2024. Conforme a portaria que autorizou o concurso, o edital deve ser disponibilizado em até 180 dias a partir da data de autorização. É importante ressaltar que a não publicação do edital dentro do prazo implicará na perda dos efeitos da portaria e no cancelamento do atesto de disponibilidade orçamentária.

De acordo com a portaria, o prazo entre a publicação do edital e a aplicação das provas será de dois meses. Sendo assim, as provas do concurso do IBGE devem acontecer até março de 2024, caso o instituto decida participar do Concurso Nacional Unificado.

Como se inscrever no concurso do IBGE

Para se inscrever no concurso do IBGE, os candidatos devem aguardar a publicação do edital, que trará todas as informações necessárias sobre o processo seletivo, como requisitos, prazos e documentação exigida. É fundamental acompanhar os canais oficiais do IBGE para obter todas as informações atualizadas.

O concurso do IBGE é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público e contribuir com o desenvolvimento do país por meio de pesquisas e análises de dados. Com remunerações atrativas e benefícios, os servidores efetivos do IBGE desfrutam de estabilidade financeira e oportunidades de crescimento profissional. Acompanhe os canais oficiais do IBGE para ficar por dentro de todas as novidades sobre o concurso e não perca essa chance única de fazer parte dessa instituição renomada.