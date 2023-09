quase R$ 12 bilhões já forma negociados, diz Febraban

Você já negociou a sua dívida através do Desenrola? Dados mais recentes divulgados pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) mostram que boa parte dos endividados já foram contemplados pelo programa. Os números apontam que mais de 1,6 milhão de contratos já foram negociados desde o lançamento do projeto, no último da 15 de julho.

Ao todo, já foram negociados R$ 11,7 bilhões nas primeiras sete semanas do programa. Estas negociações levam em consideração apenas as pessoas que fazem parte da chamada Faixa 2, que reúne indivíduos que possuem renda per capita de até R$ 20 mil, e que tenham contraído dívidas exclusivamente com bancos até o dia 31 de dezembro de 2022.

Cerca de 1,25 milhão de clientes foram beneficiados pelo sistema do Desenrola até este momento. A Febraban explica que o número total de contratos negociados é maior do que o número de pessoas beneficiadas, porque um mesmo indivíduo pode ter mais de uma dívida.

“Os bancos estão totalmente envolvidos e dando sua contribuição para que o Desenrola reduza o número de consumidores negativados e ajude milhões de cidadãos a diminuírem seu endividamento”, disse o presidente da Febraban, Isaac Sidney, ao anunciar os novos números de negociação.

Dívidas de até R$ 100 no Desenrola

A Febraban também confirmou que mais de 6 milhões de brasileiros que estavam em situação de inadimplência por causa de dívidas de menos de R$ 100 já tiveram os seus nomes limpos pelo sistema do Desenrola desde a implementação do programa.

Trata-se de uma das condições do projeto. A instituição financeira que deseja participar do programa precisa se comprometer a retirar da lista de inadimplência as pessoas que estão com dívidas de até R$ 100.

Não se trata, no entanto, de um perdão da dívida. De todo modo, o cidadão volta a ter o poder de usar o crédito.

Promessa de campanha



O Desenrola foi uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. Trata-se de um programa que prevê um ajuda do governo no processo de negociação de dívidas de pessoas que estão em situação de inadimplência.

E não estamos falando de pouca gente. As mais diferentes pesquisas de mercado apontam que o Brasil conta com mais de 70 milhões de cidadãos negativados. Por causa destas dívidas, eles não estão conseguindo voltar a consumir, o que prejudica o setor de serviços, que por sua vez reduz o número de novas contratações.

Como negociar?

Nesta primeira etapa de negociação das dívidas do Desenrola, o processo está sendo feito através de um canal direto de diálogo entre o cliente e a instituição financeira. Assim, uma pessoa que tem dívida com o Bradesco, por exemplo, precisa entrar em contato com o Bradesco para realizar a negociação.

Todos os bancos têm liberdade para definir as promoções do projeto. Desta forma, a instituição financeira oferece as condições, e o cidadão pode optar por negociar ou não a sua dívida. O governo federal indica que o processo de renegociação dos débitos através do Desenrola deve seguir até o final deste ano de 2023.

Nova Fase do Desenrola

Neste momento, o governo federal está preparando uma nova rodada do programa Desenrola. De acordo com o Ministério da Fazenda, entre os dias 25 e 29 deste mês de setembro, um novo público poderá ser atendido através do sistema da Faixa 1.

Desta vez, o plano é atender as pessoas que possuem renda per capita de até dois salários mínimos, e que tenham dívidas de até R$ 5 mil contraídas até o dia 31 de dezembro de 2022.

Segundo a Febraban, 17 instituições financeiras já foram homologadas para participarem deste nova rodada do Desenrola. O nome dos credores, no entanto, ainda não foi divulgado pelo Ministério da Fazenda.