Que horas é Carlos Alcaraz x Matteo Arnaldi? Canal de TV, onde assistir online, programação desta partida do US Open

Tele Aberto dos EUA continua a entreter e Carlos Alcaraz vê isso como sua última oportunidade de aumentar sua prataria.

O espanhol chega ao torneio em excelente forma e continua impressionando nos Estados Unidos.

Em sua próxima partida, ele enfrentará o tenista italiano Matteo Arnaldi.

Quando é Carlos Alcaraz x Matteo Arnaldi?

O Carlos Alcaraz x Matteo Arnaldi A partida do US Open acontecerá na segunda-feira, 4 de setembro de 2023, às 11h EDT.

A partida será disputada no Arthur Ashe Stadium pelas oitavas de final do US Open.

Onde assistir Carlos Alcaraz x Matteo Arnaldi na TV?

A partida está disponível tanto em canais de TV quanto em serviços de streaming online.

Na televisão, você pode assistir na ESPN e no Tennis Channel.

Onde assistir Carlos Alcaraz x Matteo Arnaldi online?

Se preferir streaming online, você pode sintonizar via ESPN+ e Tennis Channel Plus.

Trajeto até as oitavas de final

Primeira semente Carlos Alcaraz perdeu apenas um set nas três primeiras rodadas do torneio.

Ele superou Dominik Koepfer na primeira rodada com uma vitória fácil, depois venceu Lloyd Harris 6-3, 6-1, 7-6.

Na terceira rodada, o jogador britânico Daniel Evans resistiu, mas perdeu por 6-2, 6-3, 4-6, 6-3.

Jogador não-semeado Matheus Arnaldi teve uma vitória fácil contra Jason Kubler na primeira rodada, depois vencendo Arthur Filho 3-6, 7-5, 7-6, 5-7, 6-4 em um confronto gigantesco.

Na terceira rodada, 16º cabeça-de-chave Cameron Norrie não conseguiu parar o italiano, que venceu por 6-3, 6-4, 6-3.