Que horas é Clemson x Duke? Canal de TV, onde assistir online ao jogo da NCAAF no Dia do Trabalho

CLemson enfrentará Duque esse Dia de trabalhomarcando o início da partida de ambas as equipes futebol universitário temporadas.

Este confronto também significa o primeiro encontro entre os Blue Devils e o Tigres desde 2018.

Clemson saiu vitorioso em cada um dos últimos cinco encontros, ostentando um recorde geral de 37 vitórias, 16 derrotas e um empate contra Duque.

Para Clemsoneste evento marca o segundo ano consecutivo que Dabo SwinneyA equipe do United joga no Dia do Trabalho e pelo quarto ano consecutivo começa a temporada fora de seu estádio, o Memorial Stadium.

Em 2022, eles iniciaram a campanha com uma vitória por 41 a 10 sobre Tecnologia da Geórgia no Estádio Mercedes-Benz de Atlanta. Os Tigres estão lançando a defesa do título do ACC contra os Blue Devils.

DuqueEnquanto isso, estão saindo de uma de suas temporadas mais fortes em quase uma década e aspiram manter esse ímpeto com uma vitória significativa em um confronto no horário nobre.

O encontro mais recente entre Duque e Clemsonocorrido há cinco anos, terminando com triunfo dos Tigres por 35-6.

Depois de uma temporada inesperada de 9-4 sob Mike Elkoos Blue Devils estão ansiosos para desenvolver seu sucesso.

Garantir uma vitória contra um adversário entre os 10 primeiros, que também é o atual campeão da Atlantic Coast Conference e o favorito ao título deste ano, seria uma forma excepcional de começar a temporada.

Que dia é o jogo Clemson vs Duke Labor Day?

O jogo entre Clemson e Duke está marcado para segunda-feira, 4 de setembroque é o Dia do Trabalho.

A que horas começa o jogo Clemson x Duke Labor Day?

O próximo duelo que verá Clemson enfrenta Duke começará às 20:00 ET.

Os espectadores nos Estados Unidos podem assistir ao jogo ao vivo na ESPN e transmiti-lo ao vivo no fubo.

Onde está o jogo de futebol americano universitário Clemson vs Duke?

Esta partida entre Clemson e Duke acontecerá no Wallace Wade Stadium em Durham, Carolina do Norte, casa da Duke University..