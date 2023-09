Que horas é Shelton x Djokovic? Canal de TV, onde assistir online, programação da partida das semifinais do Aberto dos Estados Unidos

Cmundo número dois Novak Djokovic tentará organizar um possível confronto final do Aberto dos Estados Unidos contra o número um do mundo Carlos Alcarazbatendo Ben Shelton nas semifinais.

Shelton é o último jogador masculino remanescente dos EUA na competição de simples e teve sua melhor campanha de Grand Slam até o momento ao chegar às semifinais.

Cervejaria do US Open reage ao ser banida da TVParker Johnson

Muitos estão torcendo por outro Novak Djokovic Vitória no US Open, então seus fãs esperam que ele supere Shelton facilmente.

Em que dia é a semifinal do US Open Shelton x Djokovic?

A semifinal Shelton x Djokovic do US Open acontecerá na sexta-feira, 8 de setembro de 2023.

A que horas começa a partida Shelton x Djokovic?

O horário ainda não foi confirmado devido a outros jogos agendados antes das semifinais masculinas.

O site oficial do US Open diz que uma das semifinais está programada para começar às 15h ET, com a outra marcada para quatro horas depois, às 19h ET.

Por enquanto, não está claro se o Novak Djokovic A semifinal do US Open será a primeira ou a segunda.

Em que canal está passando Shelton vs Djokovic nos EUA?

A semifinal, a primeira de um Grand Slam para Shelton e o 46º para Djokovicserá transmitido nos Estados Unidos pela ESPN.

A rede detém os direitos exclusivos do torneio de 2023 e será o 15º ano consecutivo que transmite o Aberto dos Estados Unidos.

Onde será realizada a semifinal Shelton x Djokovic do US Open?

As semifinais do US Open de 2023 serão realizadas no Arthur Ashe Stadiumno USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Queens, Nova York.

O local sedia o torneio desde 1978 e possui uma quadra dura de acrílico azul.

O nome do site de tênis é uma homenagem a Billie Jean Kingque ganhou 12 títulos de Grand Slam e foi a jogadora feminina de final de ano com melhor classificação em um total de seis anos.