Que manhã incrível: A quinta rodada de Grasso x Shevchenko por 10-8 foi o placar mais flagrante de todos os tempos?

Alexa Grasso e Valentina Shevchenko fizeram uma das melhores lutas de 2023 na luta principal do Noche UFC no último sábado, e embora a luta tenha sido tão boa, a história é sobre o placar de 10-8 de Mike Bell para o quinto round, um placar que custou Shevchenko o título peso mosca. A pontuação de Bell no quinto round foi a pior da história do UFC?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting reage à incrível revanche entre Grasso e Shevchenko, à natureza flagrante do placar de Bell e se a trilogia deveria ou não ser a próxima. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o silêncio de Israel Adesanya após sua derrota no UFC 293 para Sean Strickland, o próximo passo de Raul Rosas Jr. após sua rápida vitória no último sábado, o desempenho de Kevin Holland na derrota por decisão dividida para Jack Della Maddalena, o título peso mosca de Tracy Cortez. esperanças após a vitória sobre Jasmine Jasudavicius, o topo da divisão meio-médio do UFC completamente estagnado e muito mais.

