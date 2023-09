Que manhã incrível: as chances de Sean Strickland contra Israel Adesanya no UFC 293, consequências do UFC Paris

Sean Strickland é um grande azarão rumo à sua primeira luta pelo título do UFC neste sábado, contra Israel Adesanya, na luta principal do UFC 293, em Sydney, mas há caminhos para a vitória do ousado desafiante, apesar das probabilidades desequilibradas?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, responde às perguntas dos ouvintes sobre as chances de Strickland contra Adesanya, o que ele pode precisar fazer para conseguir a grande reviravolta e como será a divisão se isso acontecer. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o lugar de Adesanya na discussão do peso médio do GOAT, Manel Kape retornando no sábado e o que uma vitória faria por suas esperanças de título, Tai Tuivasa procurando voltar aos trilhos contra Alexander Volkov, CM Punk sendo demitido pela AEW, o que Ciryl A vitória de Gane na luta principal do UFC Paris contribuiu para suas esperanças de título, o próximo passo para Benoit Saint-Denis após sua incrível exibição contra Thiago Moises, Laura Sanko fazendo sua estreia como comentarista pay-per-view no UFC e muito mais.

