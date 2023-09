Que manhã incrível: Ganhar ou perder, o que vem por aí para Khamzat Chimaev após a luta no UFC 294 com Paulo Costa?

Khamzat Chimaev está escalado para enfrentar Paulo Costa no UFC 294 em outubro, que será a primeira aparição de Chimaev no octógono em mais de um ano. Embora alguns prevejam que o reinado de terror de Chimaev continuará, ele terá muito trabalho com o ex-desafiante ao título. Para onde vai Chimaev com uma vitória, e ainda mais selvagem, o que acontece se Chimaev for derrotado em Abu Dhabi?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, tenta responder a essa pergunta, além de saber se os dias de meio-médio de Chimaev terminaram oficialmente ou não, independentemente do resultado contra Costa. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o incrível episódio do Contender Series de Dana White na terça-feira, o media day Noche UFC de Kevin Holland, onde ele atendeu um repórter perguntando sobre suas esperanças de título, a luta de Holland com Jack Della Maddalena, Raul Rosas Jr. no sábado, as apostas da luta Curtis Blaydes x Jailton Almeida, dia 4 de novembro, em São Paulo, e muito mais.

