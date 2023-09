Que manhã incrível: O que está acontecendo com Conor McGregor? Além disso, reação Fury vs. Usyk

Conor McGregor é a maior estrela da história do MMA e é o impulsionador da ascensão mais meteórica que já vimos no UFC. Mas ultimamente, os sentimentos de grandeza que cercavam “The Notorious” transformaram-se em frustração entre os fãs de MMA e os deixaram se perguntando: como chegamos a este ponto?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, responde a perguntas dos ouvintes sobre as reações em relação a McGregor atualmente, por que eles podem se sentir assim, seu impacto no esporte e como McGregor fez parte de um dos todos. -time grandes performances no octógono. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem Leon Edwards x Colby Covington, como seria a divisão se Covington conquistasse o título dos meio-médios, se 2023 é o ano mais caótico da história do UFC, o PFL não vai ao ar o card de sábado nos EUA e muito mais. .

Além disso, uma reação instantânea aos relatórios de Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk.

