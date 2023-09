Que manhã incrível: O que vem por aí para Israel Adesanya com a vitória no UFC 293 sobre Sean Strickland?

Israel Adesanya deve derrotar Sean Strickland no UFC 293, no sábado, já que ele é o grande favorito na luta principal do retorno da promoção a Sydney. Caso ele tenha o desempenho sugerido pelas apostas, Adesanya enfrentaria Dricus Du Plessis ou – caso derrotasse Paulo Costa no UFC 294 – Khamzat Chimaev?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting discute o potencial matchmaking para Adesanya se ele derrotar Strickland no sábado, se Du Plessis puder ser preterido por Chimaev e os comentários de Dana White sobre Du Plessis no início desta semana. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o card do UFC 293 e a falta de agitação por trás dele de cima a baixo, qual poderia ser a Luta da Noite, as melhores e piores escalações de pay-per-view do UFC do ano até agora, quando Leon Edwards x Colby Covington poderia acontecer, como seria a divisão dos meio-médios em seis meses e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

