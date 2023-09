Que manhã incrível: reação às lutas pelo título de Jiri Prochazka x Alex Pereira, Leon Edwards x Colby Covington

O CEO do UFC, Dana White, deu muito o que falar à comunidade de MMA e aos fãs do UFC depois de fazer alguns grandes anúncios de lutas na noite de quarta-feira, incluindo um co-evento principal do campeonato do UFC 295 no Madison Square Garden, e mais duas lutas pelo título no ano da promoção. -fim do pay-per-view em dezembro.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage ao anúncio de White que Jiri Prochazka e Alex Pereira lutarão pelo título vago dos meio-pesados ​​no card de 11 de novembro em Nova York para liderar o Jon Jones vs. Stipe Miocic foi a atração principal do campeonato peso pesado, a luta principal do UFC 296 entre Leon Edwards e Colby Covington pelo cinturão dos meio-médios, e a co-liderança do campeonato peso mosca entre Alexandre Pantoja e Brandon Royval. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem Israel Adesanya quebrando o silêncio após a derrota do título do UFC 293 para Sean Strickland, os comentários recentes de Ciryl Gane sobre o que ele quer em seguida no peso pesado e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.