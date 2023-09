Quem é Katherine Gaal, a recente noiva de Matthew Fitzpatrick?

Mateus Fitzpatrick arrebatou o PGA Tour ao vencer o Aberto dos Estados Unidos em 2022, mas muitas pessoas não sabem quem é sua noiva.

Então quem é Katherine Gaal?

Gaal fez sua primeira aparição pública com Fitzpatrick na estreia do documentário da Netflix, Full Swing, com o namorado.

No entanto, Gaal é uma pessoa reservada e muitas vezes guarda sua vida para si mesma. Mas há algumas informações por aí, por exemplo, no LinkedIn dela podemos saber que ela frequentou a Penn State University.

Ela se formou com 3,67 GPA com especialização dupla em jornalismo de radiodifusão e finanças gerais e atualmente trabalha para a Commvault, uma empresa de desenvolvimento de software de Nova Jersey.

Atua como gerente regional de marketing para a região Sudeste. Gaal anteriormente trabalhou como gerente regional associado e como gerente associado de marketing de campo para o setor público.

Como Fitzpatrickela também se dedicou ao esporte profissional, trabalhando na área de tênis para o Bay Head Yacht Club entre 2012-2014 para ajudar a promover o programa e organizar sessões de treinos.

Ela também terminou em segundo lugar no concurso Miss New Jersey USA de 2013.

Copa Ryder 2023

Fitzpatrick foi selecionado para o Team Europe na Ryder Cup 2023, que acontecerá de 25 de setembro a 1º de outubro.

O evento será realizado no Marco Simone Golf and Country Club, situado em Roma, Itália, enquanto a equipe dos EUA busca reter o prêmio após vencer por 19-9 em 2021.

Lucas Donald será o capitão da Europa, enquanto Zach Johnson será o capitão dos EUA e de muitos grandes nomes como Rory McIlroy, Jon Rahm, Justin Rosa, Scottie Scheffler, Wyndham Clark e Brooks Koepka irá competir.