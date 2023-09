Quem é MEI pode solicitar o cartão de crédito do BNDES? Confira

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) oferece um cartão de crédito para micro, pequenas e médias empresas, proporcionando diversas vantagens e maior facilidade na aquisição de bens e produtos.

Sendo assim, os Microempreendedores Individuais (MEIs) possuem neste cartão uma boa oportunidade de investimento na empresa, o que pode ser feito de maneira parcelada e sem muito peso nos orçamentos.

O cartão BNDES também está disponível para empresas com CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), possuindo limite de até R$ 2 milhões por banco emissor. Além disso, o cartão pode ser utilizado para aquisição de bens e serviços credenciados, como máquinas e equipamentos, partes, peças e componentes, insumos para produção, materiais para construção, mobiliário, eletrônicos, serviços de inovação e embalagens, softwares e veículos.

No caso dos veículos, é importante destacar que o cartão do BNDES apenas permite a aquisição caso o carro seja destinado para fazer parte da logística operacional da empresa em questão.

Além disso, o cartão de crédito BNDES oferece aos empreendedores até 48 meses para pagar as compras realizadas, o que é feito através de parcelas mensais e fixas. Sobre os juros, a taxa é definida todos os meses, estando disponível para consulta no Portal de Operações do Cartão BNDES.

Sendo assim, a taxa de juros do cartão BNDES é definida no momento da compra, ocasião em que é fixada e se mantém inalterada até o final do financiamento. Por outro lado, a taxa administrativa pode ser cobrada pelo banco emissor no momento da abertura de crédito, não ultrapassando 2% do valor do limite de crédito concedido.

Quais empresas podem solicitar o cartão BNDES?

Os Microempreendedores Individuais (MEI), assim como as micro, pequenas e médias empresas cadastradas em um CNPJ podem solicitar o cartão do BNDES. Clubes, sindicatos e associações também estão aptos para adquirirem o produto.



No entanto, existem alguns outros requisitos a serem seguidos. A empresa também deve ser de controle nacional, com faturamento máximo de até R$ 300 milhões no ano, deve apresentar CNPJ regularmente constituído e estar em dia com certidões e tributos federais.

Especificamente para os MEIs, o CNPJ também deve ser apresentado regularmente constituído, com faturamento anual de até R$ 360 mil. Isso ocorre pois esse valor de faturamento é o máximo permitido para esta categoria empresarial inserida no Simples Nacional.

Para quem não conhece, o Simples Nacional é um regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos. Esse regime inclui três categorias empresariais, sendo elas: MEI (Microempreendedor Individual), ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte), e é previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Como solicitar?

Este cartão de crédito para empresas pode ser solicitado através do Portal de Operações do Cartão BNDES, disponível neste link. Confira a seguir o passo a passo:

Ao acessar o site indicado, toque na opção “Solicitar seu Cartão BNDES”;

Em seguida, será necessário o preenchimento de um formulário eletrônico;

Após o preenchimento, toque em “Enviar”;

Agora, será necessário dirigir-se até uma agência do banco comercial emissor do Cartão BNDES, carregando os documentos necessários. Lembrando que a empresa deve possuir conta neste banco emissor;

Pronto, através desses passos simples será possível realizar a solicitação do Cartão BNDES.