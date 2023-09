Quem é o GOAT masculino de todos os tempos do esporte?

Novak Djokovic encerrou qualquer debate sobre quem é o melhor tenista masculino da história no domingo. O sérvio derrotou o russo Daniil Medvedev na final do Aberto dos Estados Unidos e conquistou seu 24º Grand Slam, ampliando a diferença para Rafal Nadal, que tem 22.

As conquistas de Nole são tão impressionantes que você deve se perguntar se estamos falando do melhor atleta masculino da história, ou do GOAT – ‘Greatest Of All Time’-.

Sabemos que comparar diferentes desportos e diferentes épocas é sempre complicado, por isso abordamos isto de uma forma que permite aos leitores do MARCA ler sobre uma das 10 estrelas, ao mesmo tempo que percebem que há muitas outras que ficaram de fora.

Novak Djokovic

Dos 10 atletas masculinos selecionados, apenas três ainda competem e, no caso de Tiger Woods, o faz esporadicamente. Messi, por outro lado, pode ganhar mais títulos com a Argentina e numa liga inferior como a MLS, por isso é ‘Nole’ quem tem mais chances de aumentar ainda mais o seu incrível recorde.

Isso inclui, além dos 24 majors mencionados acima, 390 semanas como número 1, 39 vitórias no Masters 1000 e seis Masters Cups.

Djokovic vence Ruud para vencer o Aberto da França e criar história no tênisLapresse

Lionel Messi

Messi deixou sua marca quando finalmente venceu a Copa do Mundo com a Argentina no ano passado. Até então, muitos torcedores relutavam em conceder-lhe o status de GOAT do futebol mundial em favor de Pelé ou Maradona.

La Pulga’ possui uma lista interminável de títulos, que destacam uma carreira marcante.

MLS: Destaques e gols do LAFC 1-3 Inter MiamiMLS

Michael Jordan

Um ícone incomparável que transcendeu as barreiras do basquete para conquistar os corações de todos os fãs do esporte. Jordânia liderou um time quase sem história, o Chicago Bulls, a seis títulos da NBA, transformando para sempre uma liga que desde então busca um herdeiro em figuras como Kobe Bryant e Lebron James.

O momento engraçado de Michael Jordan com os fãs: eles o conhecem e o veem imitando uma cabra

Maomé Ali

Muito mais do que apenas um boxeador. Um génio, um símbolo e um rebelde que inspirou várias gerações de afro-americanos com os seus gestos e palavras. Campeão indiscutível dos pesos pesados ​​entre 1964-1971, 1974-1978 e 1978-1980. Nenhum lutador, mesmo alguns com números melhores, conseguiu ofuscá-lo como rei das 12 cordas.

Michael Phelps

Se Phelps fosse um país, teria as mesmas medalhas de ouro olímpicas que a Etiópia e duas a mais que a Argentina. Não há estatística que explique mais claramente o impacto histórico do maior atleta olímpico de todos os tempos. Phelps tem 23 medalhas de ouro e nenhuma outra pessoa chegou a 10. O ‘Tubarão de Baltimore’, no auge da carreira, conseguiu conquistar oito medalhas de ouro em Pequim 2008.

Usain Bolt

Nunca saberemos o que Parafuso teria sido capaz com um oponente no auge de suas qualidades fabulosas.

Mesmo assim, ele ainda conseguiu levar os 100 metros a alturas incomparáveis ​​com seu 9,58 que deu tanto brilho ao Campeonato Mundial de Berlim de 2009. O ‘Relâmpago’ jamaicano, com oito medalhas de ouro olímpicas e 11 mundiais, é o atleta mais influente da história.

Tiger Woods

Às vezes você não precisa ser o maior vencedor para ser o maior em um determinado esporte. Tiger é o exemplo perfeito porque com seus 15 majors ele nunca conseguiu superar Jack Nicklaus18. No entanto, a sua transcendência histórica é tal que ele é considerado a força motriz do golfe moderno. Com 110 vitórias como profissional e 683 semanas como número 1, Woods é um digno candidato ao GOAT universal do esporte.

Tom Brady

No domingo o Patriotas da Nova Inglaterra prestou uma merecida homenagem ao homem que transformou um time sem pedigree em uma das dinastias mais dominantes em uma liga tão competitiva como a NFL. Brady ganhou seis anéis com os Patriots e, aos 43 anos, conseguiu levar o Tampa Bay Buccaneers à vitória no Super Bowl de 2021.

Eddy Merckx

Quando alguém é apelidado de “O Canibal”, significa que sua voracidade não tem limites. Merckx fez jus a esse nome durante 18 anos, com 525 vitórias como profissional na carreira de maior sucesso do ciclismo. O belga venceu 11 grandes voltas – 5 Tour, 5 Giro e uma Vuelta – três títulos mundiais de estrada e sete vitórias em Milão-San Remo.

Michael Schumacher

Escolher o GOAT do automobilismo não é tarefa fácil, mas Schumacher é certamente um candidato merecedor à honra. O alemão foi coroado rei da Fórmula 1 sete vezes, cinco delas consecutivas, e alcançou recordes que nem Lewis hamilton conseguiu vencer, como os 17 pódios nas 17 corridas da temporada de 2002 ou as 77 voltas mais rápidas.