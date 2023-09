Quem fez empréstimo de antecipação também poderá fazer este resgate? Entenda

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um valor recolhido mensalmente pela empresa no salário do trabalhador com carteira assinada. Esse montante fica bloqueado, mas pode ser utilizado em situações específicas, como na compra da casa própria e em caso de demissão sem justa causa. Uma das modalidades de saque do FGTS é o saque-aniversário, que foi criado em 2020 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que é o Saque-Aniversário?

O saque-aniversário permite que o trabalhador resgate parte do dinheiro depositado em seu Fundo de Garantia no mês do seu aniversário. O valor a ser resgatado é proporcional ao total que o trabalhador tem no Fundo no momento. O saque-aniversário segue a seguinte tabela:

Até R$ 500: O trabalhador saca metade do valor do Fundo;

De R$ 500 a R$ 1 mil: O trabalhador saca 40% do Fundo, mais uma parcela adicional de R$ 50;

De R$ 1 mil a R$ 5 mil: O trabalhador saca 30% do Fundo, mais uma parcela adicional de R$ 150;

De R$ 5 mil a R$ 10 mil: O trabalhador saca 20% do Fundo, mais uma parcela adicional de R$ 650;

De R$ 10 mil a R$ 15 mil: O trabalhador saca 10% do Fundo, mais uma parcela adicional de R$ 1.150;

De R$ 15 mil a R$ 20 mil: O trabalhador saca 10% do Fundo, mais uma parcela adicional de R$ 1.900;

Acima de R$ 20 mil: O trabalhador saca 5% do Fundo, mais uma parcela adicional de R$ 2.900.

Mudanças nas Regras do Saque-Aniversário

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, encaminhou à Casa Civil um projeto de lei que autoriza trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário a retirarem o saldo remanescente da conta do FGTS caso sejam demitidos. A proposta prevê que isso ocorra de forma retroativa, ou seja, quem foi demitido a partir de 2020 e que era optante do saque-aniversário terá direito a resgatar o valor que estava no Fundo no momento da demissão. Essa medida poderia liberar até R$ 14 bilhões na economia.

A mudança proposta pelo ministro Marinho visa corrigir uma distorção e uma injustiça contra o trabalhador. Atualmente, ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador abre mão do saque-rescisão. Isso significa que, em caso de demissão sem justa causa, ele não pode resgatar o saldo remanescente do Fundo de Garantia, recebendo apenas a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Com a nova proposta, mesmo que o trabalhador esteja na modalidade saque-aniversário, ao ser demitido, ele poderá resgatar o total do seu Fundo.

Resgate de Saldo do FGTS em Caso de Demissão

A proposta do governo é que a nova regra seja retroativa, ou seja, quem optou pelo saque-aniversário desde 2020 e foi demitido terá direito a resgatar o saldo que havia no Fundo no momento da demissão. Isso significa que trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos a partir de 2020 poderão resgatar o saldo remanescente do FGTS.

No entanto, é importante ressaltar que a proposta também leva em consideração os trabalhadores que fizeram empréstimos antecipando o saque-aniversário. Nesse caso, se o trabalhador for demitido e quiser resgatar o saldo remanescente do seu FGTS, só poderá fazê-lo após quitar as parcelas do empréstimo que tem a pagar ao banco. O resgate será permitido apenas para a diferença entre o total em prestações a pagar e o valor depositado no Fundo.

Impacto na Modalidade do Saque-Aniversário

Com as mudanças propostas, a tendência é que, aos poucos, o total de trabalhadores na modalidade saque-aniversário se torne bem reduzido. Isso porque, ao resgatar o saldo remanescente em caso de demissão, o trabalhador não poderá mais aderir ao saque-aniversário no futuro, caso seja contratado por outra empresa.

É importante destacar que as mudanças nas regras do saque-aniversário ainda estão em análise e dependem da aprovação do projeto de lei pelo Congresso Nacional. Portanto, é fundamental acompanhar os desdobramentos dessa proposta para entender como ela impactará os trabalhadores e a economia como um todo.

Para mais informações sobre o FGTS e as situações em que é possível sacar o saldo, consulte o site oficial da Caixa Econômica Federal, responsável pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.