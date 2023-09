Quem irá receber parcela de R$800,00 em Outubro?

O programa Bolsa Família, criado pelo governo federal, tem sido uma importante ferramenta de combate à pobreza e de transferência de renda para milhões de famílias brasileiras. Com o objetivo de promover a inclusão social e garantir o acesso a direitos básicos, como saúde e educação, o programa tem sido fundamental para reduzir a desigualdade no país.

O valor de R$800 que alguns beneficiários poderão receber em outubro. Veremos também o calendário de pagamentos e os critérios para receber esse valor adicional.

O Programa Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda direta que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social. Criado em 2003, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa tem como objetivo combater a pobreza e a fome, além de promover a inclusão social e garantir o acesso a direitos básicos, como saúde, educação e alimentação.

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem se enquadrar em determinados critérios estabelecidos pelo governo, como renda per capita de até R$89,00 mensais e presença de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos na composição familiar. Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Valor de R$800 no Bolsa Família

Uma das novidades recentes do programa Bolsa Família é a possibilidade de alguns beneficiários receberem uma parcela adicional de R$800. Esse valor é um acréscimo ao montante médio já recebido pelas famílias, que é de R$600.

Esse valor adicional de R$800 é destinado a duas categorias específicas de beneficiários. A primeira categoria é composta por famílias que têm crianças com até 6 anos de idade. Nesse caso, o benefício adicional é de R$150. A segunda categoria é formada por gestantes e crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 18 anos, que recebem um acréscimo de R$50.

Calendário de Pagamentos



Os pagamentos do Bolsa Família são realizados de acordo com um calendário estabelecido pela Caixa Econômica Federal, responsável pela operacionalização do programa. O calendário é dividido de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

No mês de outubro, os pagamentos do Bolsa Família seguirão o seguinte cronograma:

NIS final 1: depósito em 18 de outubro;

NIS final 2: depósito em 19 de outubro;

NIS final 3: depósito em 20 de outubro;

NIS final 4: depósito em 23 de outubro;

NIS final 5: depósito em 24 de outubro;

NIS final 6: depósito em 25 de outubro;

NIS final 7: depósito em 26 de outubro;

NIS final 8: depósito em 27 de outubro;

NIS final 9: depósito em 30 de outubro;

NIS final 0: depósito em 31 de outubro.

É importante ressaltar que essas datas são apenas uma previsão e podem sofrer alterações. Por isso, é fundamental que os beneficiários consultem regularmente o calendário oficial divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Como Saber se Você Tem Direito ao Valor Adicional

Para saber se você tem direito ao valor adicional de R$800 no Bolsa Família, é necessário estar cadastrado no programa e atender aos critérios estabelecidos pelo governo. Famílias que possuem crianças com até 6 anos de idade e gestantes, além de crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, podem receber esse benefício adicional.

Os critérios de elegibilidade para o recebimento do valor adicional são avaliados mensalmente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), órgão responsável pela gestão do programa. É importante manter os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e acompanhar as informações divulgadas pelo governo.

Como Consultar os Valores Adicionais

Para consultar os valores adicionais no Bolsa Família, os beneficiários podem utilizar os canais de comunicação disponibilizados pelo governo. Uma opção é utilizar o aplicativo do Bolsa Família, disponível para dispositivos Android e iOS. Outra opção é utilizar o aplicativo Caixa Tem, que também permite consultar informações sobre o programa.

Além disso, é possível obter informações sobre os valores adicionais pelo telefone 121, que é gratuito para ligações realizadas de telefone fixo. Esse número está disponível para atender dúvidas e fornecer orientações sobre o Bolsa Família.

Valor adicional

O programa Bolsa Família continua sendo uma importante ferramenta de combate à pobreza e de transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o valor adicional de R$800, algumas famílias terão a oportunidade de receber um montante maior no mês de outubro.

É fundamental que os beneficiários estejam atentos ao calendário de pagamentos e aos critérios estabelecidos pelo governo para receber o valor adicional. Além disso, é importante manter os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e utilizar os canais de comunicação disponibilizados pelo governo para obter informações sobre o programa.

O Bolsa Família tem desempenhado um papel fundamental na redução da desigualdade social e na promoção da inclusão social no Brasil. É importante valorizar e apoiar iniciativas como essa, que contribuem para a construção de um país mais justo e igualitário.