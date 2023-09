Quem saiu do Programa pode retornar?

O Bolsa Família é um programa de assistência social do governo brasileiro que tem como objetivo a transferência de renda para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Ele é conhecido por ser o maior programa de transferência de renda do país, atendendo a mais de 21 milhões de famílias.

Mas o que acontece quando uma família deixa o programa por algum motivo? É possível retornar ao benefício? Vamos explorar essas questões neste artigo.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal brasileiro que foi criado em 2003. O objetivo principal do programa é combater a pobreza e a desigualdade social no país, proporcionando às famílias de baixa renda um auxílio financeiro mensal.

O benefício é destinado às famílias que têm uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para ser elegível, a família também precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), um sistema que permite o acesso a diversos benefícios sociais.

Desde o seu lançamento, o Bolsa Família passou por algumas mudanças e adaptações. Em março de 2023, por exemplo, o programa foi relançado após ter sido substituído temporariamente pelo Auxílio Brasil durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro.

Como Funciona o Bolsa Família?

Cada família beneficiária do Bolsa Família recebe um valor base de R$ 600 por mês. No entanto, o valor pode ser maior dependendo da composição familiar. Por exemplo, todas as crianças da família com idade entre 0 e 6 anos recebem um adicional de R$ 150. Gestantes, crianças e adolescentes até 18 anos recebem um adicional de R$ 50. Com esses adicionais, o valor final do benefício pode chegar a R$ 850.

O valor é depositado diretamente na conta Poupança Social Digital da família beneficiária. A família pode sacar o dinheiro em diversos locais, como agências da Caixa, postos de atendimento bancários, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.



Quem pode Receber o Bolsa Família?

Como mencionado anteriormente, o Bolsa Família é destinado às famílias que têm uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Além disso, para receber o benefício, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único.

O chamado “grupo familiar” é composto por todas as pessoas que moram juntas na mesma casa. Para calcular a renda familiar, é necessário somar a renda de todas as pessoas que trabalham e dividir pelo número de pessoas da casa.

Quem Saiu do Bolsa Família pode Voltar?

Sim, quem saiu do Bolsa Família pode voltar ao programa. Isso é possível graças à “Regra de Proteção”, que garante a participação no programa para aquelas famílias cuja renda aumentou.

Por exemplo, imagine uma família de 8 pessoas onde apenas uma pessoa trabalha e recebe R$ 1.600 por mês. A renda familiar seria de R$ 200 por pessoa (1600 dividido por 8), o que permitiria a participação no programa.

No entanto, se outro membro da família conseguir um emprego e começar a receber um salário mínimo, a renda familiar aumentaria para R$ 365 por pessoa, o que desqualificaria a família do programa.

Mas graças à Regra de Proteção, a família poderia continuar recebendo 50% do valor do benefício pelo período de 24 meses. Depois desse período, a família pode solicitar a reinclusão no programa e terá prioridade na concessão do benefício.

Como Solicitar o Retorno ao Bolsa Família?

O processo de solicitação do retorno ao Bolsa Família é bastante simples. A família que deseja retornar ao programa deve se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo e solicitar a reinclusão.

É importante lembrar que qualquer alteração na renda familiar deve ser informada ao CRAS. Isso inclui tanto aumentos como diminuições na renda. A omissão dessas informações pode resultar na suspensão do benefício.

Procure Assistência em Caso de Dúvida

O Bolsa Família é uma ferramenta importante na luta contra a pobreza e a desigualdade social no Brasil. Ele oferece um auxílio financeiro vital para muitas famílias de baixa renda.

Se você ou sua família já foram beneficiários do programa e precisam retornar, não se preocupe. O processo é simples e direto. Basta procurar o CRAS mais próximo e solicitar a reinclusão no programa.

Lembre-se, o Bolsa Família está lá para ajudar. Não hesite em procurar assistência se precisar.