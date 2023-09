Muitos brasileiros, na hora de cuidar da vida financeira, perguntam-se se quem tem Bolsa Família pode ter cartão de crédito e se é possível fazer essa solicitação.

Neste texto, esclarecemos essa dúvida, trazendo mais detalhes sobre o assunto. Acompanhe e confira.

Quem tem Bolsa Família pode ter cartão de crédito?

Não existem nenhuma regra explícita que proíba um beneficiário do programa de ter acesso a um cartão de crédito. Isso significa que, sim, quem tem Bolsa Família pode ter cartão de crédito, desde que a instituição financeira ofereça esse serviço.

Dito de outra forma, não há impeditivos para que a pessoa faça solicitação do cartão, no entanto, ainda assim é preciso ter consciência de que as instituições analisarão as suas finanças e as suas movimentações bancárias para verificar se é possível liberar o serviço para você ou não.

Inclusive, as instituições também podem verificar o chamado score do Serasa, para averiguar se você paga as suas contas em dia, se já possui empréstimos ou solicitações de crédito recentes, entre outros aspectos.

Dessa maneira, caso o seu score seja considerado interessante, e você tiver uma rotina financeira razoável, existem possibilidades de conseguir o seu cartão de crédito. Quanto ao limite, isso também será oferecido de acordo com as análises feitas pela instituição.

Quais outros serviços bancários são possíveis?



Você também pode gostar:

Como vimos acima, quem tem Bolsa Família pode ter cartão de crédito sem problema algum, caso a instituição libere o serviço. Só que o que muita gente não sabe é que os beneficiários também podem ter acesso a uma série de serviços bancários normalmente.

Esse tipo de dúvida, se um beneficiário pode realmente fazer solicitações de serviços em banco, pode surgir por conta de a renda familiar per capita no Bolsa Família ser de R$ 218. Ao se deparar com esse valor, muitas pessoas o confundem com outros valores, como o limite do cartão de crédito, um dinheiro recebido via empréstimo, e assim por diante.

Entretanto, os critérios do programa são baseados na renda da pessoa, e não nos serviços bancários que ela tem acesso. Isso quer dizer que quem tem Bolsa Família pode:

Abrir contas em banco;

Solicitar cheques;

Solicitar um cartão de crédito;

Pedir empréstimo;

Financiar casa ou carro;

Entre outras transações.

A vida financeira da pessoa não precisa ficar totalmente “parada” para ela receber o benefício. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.

O benefício do Bolsa Família tem como objetivo oferecer às famílias de baixa renda uma oportunidade de garantir alimentação, saúde e educação para os membros que convivem no mesmo lar. Dito de outro modo, o objetivo nunca foi nem nunca será controlar a vida financeira da pessoa.

Se ela precisa de um serviço oferecido pelas instituições financeiras, poderá solicitar e, caso seja aprovado, poderá usá-lo sem problema algum, sem que isso venha a impactar o recebimento dos pagamentos mensais do programa.

Não se esqueça de compartilhar este conteúdo com quem possa se beneficiar dessa informação!